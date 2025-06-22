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Война Израиля и Ирана ,  
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Госдеп решил добавить рейсы для эвакуации американцев из Израиля

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Государственный департамент США приступил к работе над организацией вспомогательных рейсов для эвакуации американцев и жителей страны из Израиля, сообщил в соцсети X посол США в Израиле Майк Хакаби.

Американцам, которые находятся в Израиле или на Западном берегу Иордана и нуждаются в помощи с выездом, Хакаби порекомендовал заполнить специальную форму. Она нужна, чтобы получить поддержку и своевременную информацию. Инструкции и форма доступны на сайте Госдепартамента. 

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12 июня агентство Reuters узнало, что власти США решили частично эвакуировать американское посольство в Ираке и разрешить солдатам уйти с мест дислокации на Ближнем Востоке из-за повышенного риска для безопасности в регионе. 

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал ударом по Ирану в случае провала ядерных переговоров. 11 июня он выразил сомнения в том, что Тегеран согласится на сделку. В ответ на угрозы американского главы министр обороны Ирана предупредил о возможном ударе по базам США в регионе.

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Теги
Полина Дуганова
Иран Израиль США Госдепартамент США эвакуация американцы
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