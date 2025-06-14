Делегация российских ученых сообщила об ожидании эвакуации из Тегерана

Элина Сидоренко (Фото: Алексей Майшев / АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов / «Фотохост-агентство «РИА Новости»)

Делегация представителей дипломатического и научного сообществ ждет эвакуации из Тегерана на фоне эскалации конфликта страны с Израилем, сообщила РБК член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко.

Делегация из 14 человек прибыла в Тегеран утром 12 июня, за день до атаки Израиля. В числе делегатов, по словам Сидоренко, ученые из разных городов России, из академии наук, МГИМО и ряда молодежных и научных организаций БРИКС. Всех их вскоре после эскалации конфликта доставили на территорию посольства. Россияне ждут эвакуации, подробностей о которой пока нет.

Сидоренко уточнила, что делегаты находятся в бомбоубежище, но «настроение в целом у всех хорошее».

«У нас нет паники, в целом все сохраняют спокойствие, конструктив. Мы доверяем российскому посольству, уверены, что в ближайшее время будет организована эвакуация. Для этого посольство сейчас делает все возможное», — сказала она, отметив, что несмотря на атаки, российская делегация продолжает работу с иранской стороной.

Ранее посольство России в Баку пообещало вывезти из Ирана через Азербайджан группу россиян, среди которых члены съемочной группы режиссера и продюсера Федора Бондарчука и несколько артистов Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского.

Вскоре РБК в пресс-службе Минкультуры сообщили, что артистов Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского доставили из Исфахана в Тегеран, они в безопасности. Съемочная группа покинула Иран.