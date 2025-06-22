ЦАХАЛ сообщила об атаках на склады дронов на юго-западе Ирана

Израиль продолжает атаковать базы БПЛА Ирана, сообщает ЦАХАЛ в телеграм-канале.



Пресс-служба армии Израиля заявила, что ЦАХАЛ наносит удары по БПЛА-складам и оружейному комплексу на юго-западе Ирана в районе Бендер-Аббаса.

Иранское агентство Tasnim, в свою очередь, сообщает об обстреле эвакуированной военной базы в районе города Кум в центре страны. Представитель штаба по управлению кризисными ситуациями региона сообщил, что в ходе атаки пострадал один человек.

До этого в телеграм-канале ЦАХАЛа появилось сообщение о том, что Израиль нанес удар по иранским истребителям F-14 в центре Ирана. Военные заявили, что «в настоящее время наносят удары по военной инфраструктуре в центральном Иране».

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