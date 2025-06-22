ЦАХАЛ сообщила об атаках на склады дронов на юго-западе Ирана
Израиль продолжает атаковать базы БПЛА Ирана, сообщает ЦАХАЛ в телеграм-канале.
Пресс-служба армии Израиля заявила, что ЦАХАЛ наносит удары по БПЛА-складам и оружейному комплексу на юго-западе Ирана в районе Бендер-Аббаса.
Иранское агентство Tasnim, в свою очередь, сообщает об обстреле эвакуированной военной базы в районе города Кум в центре страны. Представитель штаба по управлению кризисными ситуациями региона сообщил, что в ходе атаки пострадал один человек.
До этого в телеграм-канале ЦАХАЛа появилось сообщение о том, что Израиль нанес удар по иранским истребителям F-14 в центре Ирана. Военные заявили, что «в настоящее время наносят удары по военной инфраструктуре в центральном Иране».
Накануне израильские военно-воздушные силы убили командира второй бригады дронов КСИР Аминпура Джудаки. Место удара в ЦАХАЛ не уточнили, известно лишь, что в операции участвовали истребители. По данным военных, Джудаки играл ключевую роль в операциях штаба дронов КСИР и провел сотни атак беспилотников на территорию Израиля из района Ахваз на юго-западе страны.
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