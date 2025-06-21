ЦАХАЛ объявила о начале ударов по объектам для хранения и пуска ракет в Иране

ЦАХАЛ объявила об ударах по объектам для хранения и пуска ракет в Иране

ВВС Израиля начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«ВВС Израиля начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране», — сказано в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ сообщила об очередном пуске Ираном ракет по израильской территории. В нескольких районах Израиля зазвучали сирены, позднее жителям разрешили покинуть укрытия.

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