ЦАХАЛ объявила об ударах по объектам для хранения и пуска ракет в Иране
ВВС Израиля начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.
«ВВС Израиля начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране», — сказано в сообщении.
Ранее ЦАХАЛ сообщила об очередном пуске Ираном ракет по израильской территории. В нескольких районах Израиля зазвучали сирены, позднее жителям разрешили покинуть укрытия.
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