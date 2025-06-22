Кравцов объяснил поздравление «Артеку» с ошибкой в слове

Поздравление лагерю «Артек» с ошибкой — шутка неизвестных, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр просвещения России Сергей Кравцов. Он также сообщил, что отнесся к этому «с улыбкой».



По словам министра, поздравление сделали в «простом фоторедакторе», а сам инцидент стал «сенсацией на пустом месте».



«Видимо, кто-то решил пошутить: создал эту картинку и начал рассылать. Дальше, как вы знаете, в современном мире информация распространяется очень быстро. Некоторые Telegram-каналы подхватили новость, как это часто бывает, без проверки — так и получилась «сенсация» на пустом месте», — сказал он.

Кравцов тем не менее отметил, что ответственность за эту шутку лежит на ее авторах. Он также пригласил желающих узнать «как все на самом деле» в «Артеке» и снова поздравил лагерь с праздником.

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