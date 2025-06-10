Кравцов поддержал возвращение в школы «Букваря»

Буквари планируется издавать для младших классов в качестве пособий, сообщили в Минпросвещения. С идеей заменить «Азбуку» на «Буквари» ранее выступила помощник Путина и попросила его написать обращение к первокласснику

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Предложение вернуть в школьную программы «Буквари» является хорошей инициативой, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы это обсуждали. Идея еще требует дополнительного обсуждения. Но, в принципе, идея хорошая», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Продолжается разработка единых государственных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению, в комплекте с ними как учебные пособия предусмотрены словари, «в том числе для младших классов — буквари», пояснили агентству в пресс-службе Минпросвещения.

С предложением насчет возвращения «Букваря» выступила в начале июня советник президента Елена Ямпольская. «Предлагаем вернуть первому учебнику название «букварь», сейчас это «азбука». [Предлагаем] установить по стране единую дату прощания с букварем, это очень трогательный праздник, и для первоклашек он чрезвычайно важен», — сказала она на встрече с президентом Владимиром Путиным.

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Ямпольская показала президенту макет будущего букваря из единой государственной линейки учебников и попросила Путина написать обращение к первокласснику на первой странице будущего учебника.

Слова «азбука» и «букварь» — синонимы, но имеют разные оттенки значения, говорится на сайте «Культура», подведомственного Минкультуры. Понятие «азбука» имеет три трактовки: первое — все используемые в языке знаки в нормативном порядке (буквы от «а» до «я» в русском языке или условные обозначения системы Морзе), второе — обучающее издание, синоним букваря, третье — в переносном смысле подразумеваются любые базовые знания и умения. При этом у «букваря» есть только одно значение — учебник, с помощью которого дети учатся читать.