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В Минпросвещения назвали недопустимым переход на электронные учебники

Бугаев: переход на электронные учебники в школах абсолютно недопустим
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Переход на электронные учебники в российских школах недопустим, обучение продолжится по традиционным книгам, заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев во время правительственного часа «Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта» в Госдуме. Его слова передает «Парламентская газета».

«Подчеркиваю, средства обучения используются в соответствии с санитарными нормами. Недопустим абсолютно переход на электронные учебники. Используем только традиционные формы, при этом сейчас переходим на государственные учебники, снизив их стоимость», — сказал Бугаев.

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В сентябре 2023 года на пленарном заседании Госдум прошло обсуждение ситуации со школьными учебниками в регионах. Тогда министр просвещения Сергей Кравцов также подчеркнул, что речи о переходе на электронные учебники не идет. Он добавил, что электронные ресурсы выступают только дополнением к традиционным книгам.

В конце мая Кравцов сообщил о подготовке единых школьных учебников по всем школьным предметам. Они будут подготовлены в течение трех лет. В 2023 году помощник президента Владимир Мединский представил единый государственный учебник по всемирной истории и истории России для 10–11-х классов.

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Евгений Вахляев
электронные учебники учебники Минпросвещения Школа Сергей Кравцов
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