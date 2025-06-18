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ПМЭФ-2025 ,  
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В Торговой палате США раскрыли реакцию Вашингтона на доклад по санкциям

Глава Американской торговой палаты: в США позитивно восприняли доклад о санкциях
Сюжет
ПМЭФ-2025

Интервью. Роберт Эйджи
Интервью. Роберт Эйджи
(Видео: Телеканал РБК)
Video

В Вашингтоне «позитивно» восприняли предложения Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) снять с Москвы некоторые санкции. Об этом телеканалу РБК рассказал глава палаты Роберт Эйджи на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

«Мы действительно перевели это все в Вашингтон, обсудили, как так новая администрация, он более, как это, больше акцент на бизнесе, на развитии бизнеса для американской компании. И поэтому я бы сказал, что те люди, с кем мы встречались, позитивно приняли эту информацию. Действительно, мы тоже попросили некоторые санкции снять, как раз этот запрет на инвестиции и других санкций, которые особенно мешают американскому бизнесу», — рассказал он.

Так, палата оценила потери бизнеса примерно в $100–150 млрд.

О том, что Торговая палата США в России готовит white paper (доклад, программный документ, содержащий рекомендацию по проведению какой-либо политики. — РБК) по поводу снятия санкций, и представит его в США, Эйджи говорил в интервью РБК в марте.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Эйджи также отметил, что в палате хотели бы, «чтобы больше банков из России получили лицензию, чтобы они могли работать именно на переводы в доллары».

Глава AmCham Russia отметил, что в 2025 году «наконец налаживается хорошее позитивное отношение между Америкой и Россией».

ПМЭФ-2025 стартовал в Санкт-Петербурге 18 июня, форум продлится до 21 июня. Участие в форуме подтвердили 20 тыс. гостей из 140 стран, в том числе делегация из США. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума, которая пройдет 20 июня.

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Теги
Софья Полковникова, Павел Демидович
Американская торговая палата санкции США ПМЭФ
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