 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Аэропорт Казани возобновил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Казани возобновил работу и вновь принимает и выпускает рейсы, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были сняты в 6:30 мск.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана», — говорится в сообщении.

Кореняко пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В аэропорту Тамбова ограничили полеты
Политика

Ограничения в аэропорту Казани вводились в 02:45 мск для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Ночью аналогичные меры действовали в аэропорту Тамбова, где запрет на полеты был снят спустя два часа — к 02:33 мск.

15 июня, из-за падения обломков сбитого беспилотника на территорию завода в Елабужском районе Татарстана пострадали 14 человек, один из них погиб.

Семерых пострадавших доставили в больницу скорой помощи Набережных Челнов, двоих — в Елабужскую центральную районную больницу. Четырем оказали помощь на месте.

На следующий день, 16 июня, число пострадавших возросло до 16 человек, один из раненых скончался в больнице.

По данным местных властей, обломки беспилотника упали на контрольно-пропускной пункт автозавода.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Росавиация Казань аэропорты ограничения Военная операция на Украине
Материалы по теме
В аэропорту Тамбова ограничили полеты
Политика
Второй за ночь российский аэропорт приостановил прием и отправку рейсов
Политика
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Воробьев рассказал об эксперименте с мигрантами без русского языка Политика, 08:43
Глава Воронежской области уточнил число сбитых ночью дронов Политика, 08:42
В Израиле рассказали о послании России США по Ирану Политика, 08:37
Премьер-министру Дании подарили сертификат в виде картонного осла Политика, 08:18
Споры вокруг рубля. Нужно ли властям стремиться к его ослаблениюПодписка на РБК, 08:03
Кого из футболистов чемпионата России сажали в тюрьму Спорт, 08:01
Глава НАО заявила об отсутствии темы объединения с Архангельской областью Политика, 08:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Чем заняться дома: океаны, русское фэнтези и странный юмор Стиль, 08:00
В Госдуме предложили поднять выплату по ипотеке многодетным до ₽900 тыс. Общество, 07:54
Аэропорт Казани возобновил полеты Политика, 07:28
За ночь над российскими регионами уничтожили пять беспилотников Политика, 07:21
В Одессе прогремели взрывы Политика, 07:17
Глава разведки США увидела попытку показать «раздор» между ней и Трампом Политика, 06:57
Вэнс раскрыл, на что Трамп готов для уничтожения ядерной программы Ирана Политика, 06:36