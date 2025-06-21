Аэропорт Казани возобновил полеты
Аэропорт Казани возобновил работу и вновь принимает и выпускает рейсы, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были сняты в 6:30 мск.
«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана», — говорится в сообщении.
Кореняко пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ограничения в аэропорту Казани вводились в 02:45 мск для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Ночью аналогичные меры действовали в аэропорту Тамбова, где запрет на полеты был снят спустя два часа — к 02:33 мск.
15 июня, из-за падения обломков сбитого беспилотника на территорию завода в Елабужском районе Татарстана пострадали 14 человек, один из них погиб.
Семерых пострадавших доставили в больницу скорой помощи Набережных Челнов, двоих — в Елабужскую центральную районную больницу. Четырем оказали помощь на месте.
На следующий день, 16 июня, число пострадавших возросло до 16 человек, один из раненых скончался в больнице.
По данным местных властей, обломки беспилотника упали на контрольно-пропускной пункт автозавода.
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