В Татарстане выросло число пострадавших после атаки БПЛА
За помощью медиков после налета украинского дрона в Татарстане в воскресенье, 15 июня, обратились три ребенка и 13 взрослых, приводит «РИА Новости» уточненные данные со ссылкой на экстренные службы. Погибли при ударе два человека.
Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщил о 13 пострадавших и одном погибшем. По его словам, обломки сбитого БПЛА упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе.
Позже один из раненых в результате атаки БПЛА на автозавод в Елабужском районе скончался в больнице.
На утро понедельника, 16 июня, в больницах республики остаются семь человек, получивших ранения, сообщили «РБК Татарстан» в пресс-службе регионального минздрава. По уточненным данным ведомства, два пациента в состоянии средней тяжести получают лечение в Елабужской ЦРБ. Врачи оценивает динамику их выздоровления как положительную.
Еще трое раненых в состоянии средней тяжести находятся в Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах. Двое пациентов помещены в больницу скорой помощи Набережных Челнов, их состояние в Минздраве назвали стабильным.
СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт). Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
РБК обратился за комментарием в СК России по Республике Татарстан и пресс-центр правительства Татарстана.
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