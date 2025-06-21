Аэропорт Казани закрыли для полетов
В аэропорту Казани временно ограничили прием и отправку самолетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань», — говорится в сообщении.
Представитель Росавиации пояснил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ограничения полетов в российских аэропортах вводятся на фоне атак беспилотников. Ночью ограничения также ввели в аэропорту Тамбова. Они действовали два часа: к 02:33 запрет на полеты сняли.
Ранее, 15 июня, в результате падения обломков сбитого беспилотника на территорию завода в Елабужском районе Татарстана пострадали 14 человек, один погиб.
Семерых пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, еще двоих — в Елабужскую центральную районную больницу. Четырем пострадавшим была оказана помощь на месте.
На следующий день, 16 июня, количество пострадавших увеличилось до 16 человек, еще один из раненых скончался в больнице.
По данным местных властей, обломки беспилотника упали на контрольно-пропускной пункт автозавода.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов