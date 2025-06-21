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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Казани закрыли для полетов

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Военная операция на Украине

В аэропорту Казани временно ограничили прием и отправку самолетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань», — говорится в сообщении.

Представитель Росавиации пояснил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Ограничения полетов в российских аэропортах вводятся на фоне атак беспилотников. Ночью ограничения также ввели в аэропорту Тамбова. Они действовали два часа: к 02:33 запрет на полеты сняли.

Ранее, 15 июня, в результате падения обломков сбитого беспилотника на территорию завода в Елабужском районе Татарстана пострадали 14 человек, один погиб.

Семерых пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, еще двоих — в Елабужскую центральную районную больницу. Четырем пострадавшим была оказана помощь на месте.

На следующий день, 16 июня, количество пострадавших увеличилось до 16 человек, еще один из раненых скончался в больнице.

По данным местных властей, обломки беспилотника упали на контрольно-пропускной пункт автозавода.

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Плугина Ирина
Росавиация Казань аэропорты ограничения Военная операция на Украине
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