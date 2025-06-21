В аэропорту Тамбова ограничили полеты
В аэропорту Тамбова временно ограничили прием и отправку самолетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на их [гражданских воздушных судов] прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское)», — говорится в сообщении.
Кореняко пояснил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения полетов в российских аэропортах вводятся на фоне атак беспилотников.
В ночь на 20 июня Минобороны сообщило об уничтожении 61 украинского беспилотника. По данным ведомства, все цели были перехвачены дежурными средствами ПВО над территориями нескольких российских регионов.
Наибольшее количество беспилотников — 22 — было сбито над Орловской областью. В Курской области уничтожили 14 аппаратов, в Белгородской — семь, в Воронежской — пять.
По три дрона сбили в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях. Один беспилотник был перехвачен в Московском регионе.
О разрушениях или пострадавших информации не поступало.
Ограничения на полеты в аэропорту Тамбова в последний раз вводилиночью 17 июня.
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