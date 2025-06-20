Генсек ОПЕК сообщил Путину о намерении деполитизировать нефть как товар

Владимир Путин и Хайсам Аль-Гайс во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года (Фото: Степан Пугачев / Фонд Росконгресс)

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) намерена исключить политические факторы из анализа ситуации на нефтяном рынке, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Беседа проходила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы хотим деполитизировать нефть как товар. И деполитизировать саму организацию, потому что она отвечает за 30% нефти в мире», — подчеркнул глава ОПЕК (цитата по ТАСС).

Аль-Гайс отметил, что ОПЕК в своих прогнозах не опирается на идеологические установки, в отличие от некоторых западных стран.

По его словам, для ОПЕК имеет значение то, что Россия учитывает прогнозы организации и взаимодействует с ней. Согласно данным ОПЕК, к 2050 году нефть сохранит долю в 30% в мировом энергобалансе, а спрос достигнет 120 млн баррелей в сутки. Аль-Гайс выразил уверенность, что при поддержке России удастся поддерживать стабильность рынка и создавать стимулы для инвестиций.

Европейский союз отказался от планов снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, сообщило ранее Politico со ссылкой на дипломатические источники.

О планах снизить ценовой потолок ранее также сообщала Financial Times, однако единогласного решения среди стран ЕС не было. Опасения связаны с возможным ростом цен на нефть: с начала июня котировки подскакивали более чем на 20% на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном.

Ценовой потолок на российскую нефть был введен странами G7 в декабре 2022 года. В ответ Москва запретила экспорт нефти по контрактам, где фигурирует ограничение.