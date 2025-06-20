Дюков исключил затоваривание рынка нефти из-за роста добычи ОПЕК+

Рост добычи ОПЕК+ согласуется с летним спросом и не приведет к сильному избытку, считает глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Опасения о затоваривании рынка появились на фоне политики альянса интенсивнее наращивать производство

Александр Дюков (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ происходит на фоне сезонного роста спроса, поэтому летом действия альянса не вызовут значительного избытка на мировом рынке. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он пояснил, что в период поздней весны и лета традиционно наблюдается существенный рост спроса на нефтепродукты. Это увеличение достигает более 2 млн барр. в сутки.

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, в апреле неожиданно приняли решение о более ускоренном, чем ожидалось ранее, выходе из части добровольных сокращений производства нефти альянса. Они договорились с мая повысить добычу на 411 тыс. барр. в сутки, вместо 135 тыс. барр., то есть втрое больше изначального ежемесячного плана. Затем аналогично они решили действовать в июне и июле. Цены на нефть отреагировали на это снижением из-за опасений участников рынка по поводу возникновения переизбытка, а дополнительное давление на котировки следом оказала тарифная политика США в отношении ряда государств. Так, за пару дней (со 2 по 4 апреля) стоимость фьючерса на эталон Brent потеряла $10 за барр., опустившись до $64. Вблизи этого уровня она держалась до начала военного конфликта Израиля и Ирана в июне, который привел к росту цен и возврату Brent в диапазон $74–78. Цены российских марок, следуя общей динамике, также весной просели. Стоимость Urals в апреле впервые с лета 2023 года протестировала уровень ниже $50 за барр., а в мае — закрепилась ниже этой отметки.

В дальнейшем, как считает глава «Газпром нефти», профицит сырья на мировом рынке если и возможен, то будет компенсироваться закупками для пополнения стратегических запасов нефти США, Китая и других стран. «Новая администрация США поставила задачу как можно скорее пополнить стратегические запасы нефти, которые упали до примерно 400 млн барр. (то есть менее 20 дней потребления) при мощностях хранилищ свыше 700 млн барр. Китай объявил, что ускорит пополнение стратегических запасов топлива, запланированное на этот год. Поэтому рост добычи ОПЕК+ в ближайшие месяцы вряд ли приведет к затовариванию рынка», — объяснил Дюков. Однако и увеличению цен такая траектория производства «не будет способствовать», заметил он.

Вместе с тем, принимая решения по добыче далее, ОПЕК+ продолжит учитывать сезонность, а также в целом динамику спроса и показатели производства за пределами альянса, предположил глава «Газпром нефти». Это касается и влияния событий на Ближнем Востоке.

Как сообщил накануне вице-премьер Александр Новак, комментируя риски влияния конфликта Израиля и Ирана, нужно реагировать на конкретные события, а не предугадывать «какие-то ситуации». По мнению Новака, пока следует «спокойно реализовывать» ранее принятые решения, в том числе в рамках ОПЕК+.

Как компания инвестирует при текущих ценах

При сохранении мировых цен на нефть длительное время на относительно низком уровне ряд производителей будут вынуждены снизить свою инвестиционную активность, считает Дюков. «Это может привести к тому, что в отрасли будет меньше инвестиций, меньше новых проектов в сфере добычи. И, соответственно, через несколько лет это может привести к дефициту и росту цен», — прогнозирует он.

Что касается «Газпром нефти», то компания сохраняет свою инвестиционную устойчивость в действующей конъюнктуре рынка и продолжает наращивать инвестиции в добычу. Это касается и укрепления рубля. «Конечно, для нас как для экспортеров текущий курс рубля не самый комфортный, но это не влияет на наши производственные планы», — заверил Дюков.

Он уточнил, что в сегменте добычи сегодня основные инвестиционные проекты «Газпром нефти». В их число входят проекты Восточной Сибири (Чонская группа месторождений), а также разработка неоком-юрских залежей Бованенково и ряд других.