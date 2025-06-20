Силуанов поддержал идею Костина расширить виды контроля над госкомпаниям

Антон Силуанов (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Использовать разные формы контроля государства в компаниях, в том числе корпоративную, — это хорошая идея, заявил Министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так Силуанов отреагировал на предложение главы ВТБ Андрея Костина рассмотреть варианты, при которых государство будет снижать долю в компаниях до уровня ниже 50% плюс 1 акция.

«Мне кажется, хорошая идея. Мне она понравилась, будем работать. Я считаю, что это интересное предложение. Действительно, у нас стереотип такой, что для ключевых компаний 50% плюс одна. Справедливо Андрей Леонидович подметил, что можно и более активно продавать, сохраняя контроль за такими компаниями уже на корпоративном уровне», — сказал Силуанов.

20 июня Силуанов также заявил, что Минфин не планирует повышать налоги, несмотря на то, что российский бюджет «серьезно штормит».

«В бюджете то же самое, штормит серьезно. Но тем не менее по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем. И это правильно, потому что это тоже такой как бы инструмент, институт для предсказуемости нашей политики», — сказал министр финансов.