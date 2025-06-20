Wildberries начнет выпуск банковских карт

Дочерний банк Wildberries будет выпускать банковские карты для покупателей площадки, рассказала основательница компании Татьяна Ким

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Покупатели Wildberries смогут оформить банковские карты от Вайлдберриз Банка, рассказала основательница площадки и глава РВБ, выступая на сессии «Цифровые платформы и экосистемы 2030: каким будет рынок» в рамках Петербургского международного экономического форума. Ранее полноценный банк из маркетплейсов был только у Ozon и «Яндекса», который среди прочего развивает «Яндекс Маркет».

«Совсем недавно мы запустили собственные банковские карты. Это полнофункциональные банковские карты, которыми можно платить как онлайн, так и офлайн. Их выпускает Вайлдберриз Банк. Пока карты могут получить только сотрудники и исполнители (кстати, у меня тоже такая есть), но скоро их смогут заказать и наши любимые покупатели. У них будут карты фиолетового цвета», — рассказал Татьяна Ким.

При этом она оговорилась, что заказать карту смогут пользователи, повысившие уровень своего WB Кошелька до «Максимального», который предполагает открытие счета в Вайлдберриз Банке.

Ким добавила, что карта будет предполагать программу лояльности, в которую будут входить повышенные скидки при оплате на платформе и другие привилегии.

В рамках предыдущего ПМЭФ глава Альфа-банка Владимир Верхошинский поспорил c основательницей Wildberries и бывшим управляющим директором Ozon Сергеем Беляковым о справедливости конкуренции банков и маркетплейсов в финтех-услугах.

Верхошинский тогда со ссылкой на исследование банка заявил, что значительное число клиентов Ozon Банка предпочитают его из-за скидок на маркетплейсе: «83% клиентов хотят идти в Ozon Банк потому, что там есть скидка — чистой воды ценовая дискриминация. <...> Справедливо это или нет, сложно сказать, мне кажется, если не букве, то духу закона это противоречит, еще противоречит правилам платежных систем».

Он указал, что если в реальном секторе экономики есть убыточное предприятие и при нем кэптивный банк, то ЦБ такой банк закроет. «Почему в цифровой экономике по-другому, я не понимаю», — рассуждал Верхошинский. Он также вспомнил закрытие КИВИ Банка. «Считаю, что такой регуляторный арбитраж, когда системно значимые банки рассматривают под лупой, а банки, в которых миллионы, десятки миллионов клиентов, но они не являются системно значимыми, пока не контролируются, создают риски для всей системы. Бахнуло по КИВИ — тряхануло весь рынок. Я уверен, что этот регуляторный арбитраж уйдет в ближайшее время», — говорил Верхошинский. Он также отметил, что, в отличие от счетов в банках, деньги, которые пользователи маркетплейсов хранят в электронных кошельках платформ, не застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

Татьяна Ким тогда указала, что значительная доля клиентов интернет-площадки пользуется не онлайн-кошельками, а картами банков, так как им предпочтительнее их финтех-услуги. «У нас доля покупок не через электронные кошельки составляет 70%, и не думаю, что эта доля будет сильно меняться. Я считаю, что обвинять нас в том, что мы что-то делаем, пытаясь создать неконкурентные преимущества по отношению к другим, это неправильно. Я вообще за мир, дружбу, жвачку», — заключила основательница Wildberries, также попросив не вводить дополнительную регуляторику для интернет-платформ.