В аэропорту Волгограда во второй раз за утро ввели ограничения на полеты

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения ввели для «обеспечения безопасности полетов», пояснил он.

Прием и выпуск самолетов до этого приостанавливали в аэропорту Волгограда в 23:13 мск, сняли ограничения в 5:26 мск.

Также в ночь на 20 июня ограничения ввели в аэропорту Калуги, в 1:45, они до сих пор действуют.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на фоне угрозы атак беспилотников ВСУ. За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 61 дрон.

Больше всего беспилотников сбили над территорией Орловской области — 22. 14 дронов перехватили над территорией Курской области, семь — в Белгородской и пять — в Воронежской области.

Над территорией Московского региона сбили один дрон.