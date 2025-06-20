В аэропорту Волгограда во второй раз за утро ввели ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения ввели для «обеспечения безопасности полетов», пояснил он.
Прием и выпуск самолетов до этого приостанавливали в аэропорту Волгограда в 23:13 мск, сняли ограничения в 5:26 мск.
Также в ночь на 20 июня ограничения ввели в аэропорту Калуги, в 1:45, они до сих пор действуют.
В российских аэропортах периодически вводят ограничения на фоне угрозы атак беспилотников ВСУ. За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 61 дрон.
Больше всего беспилотников сбили над территорией Орловской области — 22. 14 дронов перехватили над территорией Курской области, семь — в Белгородской и пять — в Воронежской области.
Над территорией Московского региона сбили один дрон.
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