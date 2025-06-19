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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией сбили 81 беспилотник ВСУ

За ночь над Россией сбили 81 беспилотник ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные с 21:20 мск до 06:40 мск сбили 81 украинский беспилотник над регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего — 19 — дронов уничтожили над Брянской областью, 17 — над Курской, 13 — над Смоленской, семь — над Волгоградской, шесть — над Орловской, пять — над Ростовской. Еще пять беспилотников сбили над Крымом,

По три дрона военные уничтожили над территориями Белгородской, Астраханской областей, два — над Рязанской областью и один — над Московским регионом.

Материал дополняется»,

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