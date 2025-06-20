 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд временно сохранил контроль Трампа над нацгвардией в Калифорнии

Апелляционный суд в США разрешил Дональду Трампу сохранить контроль над национальной гвардией Калифорнии, сообщает Reuters.

Трехсудейская коллегия 9-го окружного апелляционного суда в Сан-Франциско продлила приостановку решения федерального судьи Чарльза Брейера от 12 июня, который постановил, что Трамп незаконно перевел гвардию под федеральное командование.

На фоне протестов и беспорядков в Лос-Анджелесе, вызванных иммиграционными рейдами администрации Трампа, президент 7 июня взял под контроль национальную гвардию Калифорнии и направил 4 тыс. военнослужащих вопреки воле губернатора Гэвина Ньюсома. Он также распорядился направить в город 700 морских пехотинцев.

В США сенатора вытолкали с пресс-конференции о протестах в Калифорнии
Политика

Протесты в Лос-Анджелесе продолжались более недели, но затем пошли на спад, что побудило мэра города Карен Басс отменить введенный ранее комендантский час. 9 июня штат Калифорния и губернатор Ньюсом подали в суд на Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета

В иске утверждалось, что развертывание Трампом национальной гвардии и морской пехоты нарушает суверенитет штата и федеральные законы, запрещающие участие военных в правоохранительной деятельности. Согласно иску, протесты сопровождались эпизодическими актами насилия, с которыми местные правоохранительные органы могли справиться без участия военных.

Трамп назвал правильным свое решение и рассказал журналистам, что город «сгорел бы дотла» без ввода военнослужащих. Он обвинил руководство Калифорнии и Лос-Анджелеса в недостаточных мерах борьбы с насилием во время протестов и допустил арест губернатора.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года

Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией

МВД заявило о риске уголовного преследования 2 млн россиян за дропперство

Появились кадры с освобожденными российскими военными после обмена с Украиной

Греф рассказал, как часто пользуется ИИ

Глава ВТБ заявил о вреде укрепления рубля

Исследователи сообщили о крупнейшей в истории утечке логинов и паролей

Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Дональд Трамп Лос-Анджелес США мигранты Калифорния Гэвин Ньюсом
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Протесты в Калифорнии перекинулись на другие штаты. Фоторепортаж
Общество
Трамп назвал условие вывода Нацгвардии из Калифорнии
Политика
Глава Калифорнии призвал не применять армию США «ради фантазий диктатора»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Основатели стартапов теряют бизнес. Как его защитить еще на стартеПодписка на РБК, 08:08
Возле офиса Microsoft в Беэр-Шеве вспыхнул пожар после ракетного удара Политика, 08:05
«Пешком до Геленджика не дойдешь»: Бизнесмены назвали желаемую ставку ЦБ Экономика, 08:00
«Сделай или умри». Почему Samsung проигрывает технологическую гонкуПодписка на РБК, 08:00
Минфин выразил надежду на оценку «Дом.РФ» на IPO в один капитал Инвестиции, 07:57
Владельца и главу «Торпедо» задержали по делу о взятке судье Спорт, 07:55
Песков заявил, что Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине Политика, 07:45
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Джей Ло в Астане, Тимберлейк в Баку: как мировые звезды выступают в СНГПодписка на РБК, 07:32
ВТБ снизил ставки по ипотеке Финансы, 07:31
Над Россией за ночь средства ПВО сбили 61 дрон Политика, 07:17
Мосбиржа назвала дату запуска торгов на срочном рынке в выходные Инвестиции, 07:15
На 58 участках улиц Москвы заработал динамический тариф на парковку Город, 07:10
Ядерный ренессанс. Почему IT-гиганты взялись за атомную энергетикуПодписка на РБК, 07:01
Российские инвесторы назвали госкомпании, которые они ждут на бирже Инвестиции, 07:00