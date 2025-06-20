Суд временно сохранил контроль Трампа над нацгвардией в Калифорнии
Апелляционный суд в США разрешил Дональду Трампу сохранить контроль над национальной гвардией Калифорнии, сообщает Reuters.
Трехсудейская коллегия 9-го окружного апелляционного суда в Сан-Франциско продлила приостановку решения федерального судьи Чарльза Брейера от 12 июня, который постановил, что Трамп незаконно перевел гвардию под федеральное командование.
На фоне протестов и беспорядков в Лос-Анджелесе, вызванных иммиграционными рейдами администрации Трампа, президент 7 июня взял под контроль национальную гвардию Калифорнии и направил 4 тыс. военнослужащих вопреки воле губернатора Гэвина Ньюсома. Он также распорядился направить в город 700 морских пехотинцев.
Протесты в Лос-Анджелесе продолжались более недели, но затем пошли на спад, что побудило мэра города Карен Басс отменить введенный ранее комендантский час. 9 июня штат Калифорния и губернатор Ньюсом подали в суд на Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета
В иске утверждалось, что развертывание Трампом национальной гвардии и морской пехоты нарушает суверенитет штата и федеральные законы, запрещающие участие военных в правоохранительной деятельности. Согласно иску, протесты сопровождались эпизодическими актами насилия, с которыми местные правоохранительные органы могли справиться без участия военных.
Трамп назвал правильным свое решение и рассказал журналистам, что город «сгорел бы дотла» без ввода военнослужащих. Он обвинил руководство Калифорнии и Лос-Анджелеса в недостаточных мерах борьбы с насилием во время протестов и допустил арест губернатора.
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