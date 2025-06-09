Трамп не исключил ареста губернатора Калифорнии

В США разгорелся конфликт между федеральным правительством и властями самого богатого штата. Президент поддержал гипотетический вопрос об аресте губернатора — из-за критики ввода вооруженных сил в связи с массовыми беспорядками

Гэвин Ньюсом (Фото: Bill Pugliano / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о поддержке возможного ареста губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в связи с массовыми протестами против миграционной политики Белого дома. Американский лидер сделал это, отвечая на вопросы журналистов.

Один из репортеров спросил его, должен ли «царь границы» (чиновник, назначенный Трампом, ответственный за безопасность границ и депортационную политику) Том Хоман арестовать губернатора Калифорнии.

«Я бы сделал это на месте Тома. Гэвину нравится публичность», — ответил Трамп (цитата по CNN). Президент рассказал, что ему нравится Ньюсом, он «хороший парень», но «крайне некомпетентен». Протестующих он назвал «профессиональными агитаторами» и «мятежниками».

«Президент Соединенных Штатов только что призвал арестовать действующего губернатора. Я надеялся никогда не увидеть этот день в Америке. Мне все равно, демократ вы или республиканец, но это черта, которую мы как нация не можем пересечь, — несомненный шаг к авторитаризму», — написал Ньюсом в X.

Вопрос относительно ареста Ньюсома возник в связи со словами «пограничного царя», который накануне предупредил о возможности ареста любого чиновника, который будет мешать мерам по обеспечению иммиграционного контроля, включая Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Хоман отметил, что пока ни один из них «не перешел черту».

На следующий день Хоман заверил, что слова были сказаны в гипотетическом ключе: «Репортер спросил меня, типа, могут ли арестовать губернатора Ньюсома или мэра Басс? Я сказал: «Ну, никто не стоит выше закона. Если они переходят черту и совершают преступление, то могут, конечно». Так что арест Ньюсома не обсуждался».

Пока Трамп и федеральные власти всерьез не рассматривают возможность ареста Ньюсома и Басс, рассказали два источника NBC в Белом доме. Один из собеседников при этом отметил: «Но любой, кто нарушает федеральный закон, подвергает себя риску ареста. Это просто базовый факт».

Генпрокурор Калифорнии Роб Бонта исключил возможность ареста губернатора штата «пограничным царем», а дискуссии вокруг этого расценил как блеф и угрозы. По его мнению, закон нарушает администрация Трампа, а не губернатор.

Протесты в Калифорнии вспыхнули 6 июня. Причиной стали рейды Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) против нелегальных мигрантов, в результате которых были задержаны десятки человек. Беспорядки охватили Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Для разгона протестующих применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Федеральное правительство направило в штат 2 тыс. национальных гвардейцев. Ньюсом назвал решение администрации незаконным и потребовал немедленно отозвать нацгвардейцев: «У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата — нагнетание напряженности при отвлечении ресурсов оттуда, где они действительно необходимы». Video