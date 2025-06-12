 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Ким Чен Ын заявил о готовности всегда быть рядом с Россией

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил своего коллегу Владимира Путина с Днем России, подчеркнув, что КНДР всегда будет рядом и окажет поддержку, сообщает The JoongAng.

Ким Чен Ын отметил, что дружба двух стран окрепла «благодаря воинственной дружбе солдат двух стран». Он также сказал, что Пхеньян будет и впредь развивать отношения с Москвой. «Я и КНДР всегда будем с вами и Российской Федерацией», — сказал Ким Чен Ын.

КНДР назвала провокацией доклад Запада о военном сотрудничестве с Россией
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Ранее, в конце апреля, в КНДР официально признали, что их военные принимали участие в операции по освобождению Курской области от ВСУ.

Путин тогда заявил, что Россия высоко ценит и искренне признательна северокорейским военнослужащим, Ким Чен Ыну, всему руководству и жителям республики за помощь. Участие военных КНДР в боях в Курской области соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, в частности его четвертой статье, говорил он.

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Ким Чен Ын Владимир Путин День России
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
КНДР назвала провокацией доклад Запада о военном сотрудничестве с Россией
Политика
Шойгу заявил, что солдаты из КНДР защищали курскую землю, как свою
Политика
Как в Южной Корее кандидаты в президенты разошлись в спорах о США и КНДР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Ким Чен Ын заявил о готовности всегда быть рядом с Россией Политика, 06:00
Аэропорт Ярославля возобновил рейсы спустя почти два часа Политика, 05:37
Disney и Universal подали в суд на нейросеть Технологии и медиа, 05:21
Грушко заявил, что Россия не прострелит себе ногу или «повыше» санкциями Политика, 05:04
Умер актер из «Лица со шрамом» Общество, 04:42
Ряд рейсов в Шереметьево и Внуково перенаправили в другие аэропорты Общество, 04:37
Четвертый аэропорт за ночь приостановил рейсы Политика, 04:03
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп объяснил вывод части американского персонала с Ближнего Востока Политика, 03:53
Генералу ВСУ смягчили меру пресечения по делу об обороне Харьковщины Политика, 03:33
«Аэрофлот» сообщил о задержке 12 рейсов из-за тайфуна «Бабочка» в Китае Общество, 03:11
Внуково и Шереметьево возобновили рейсы Общество, 03:00
Bloomberg сообщил о планах ЕС ввести санкции против двух банков из Китая Политика, 02:49
Часть жителей Запорожской области осталась без света после атаки дронов Политика, 02:11
Над тремя регионами России сбили 44 беспилотника Политика, 01:57