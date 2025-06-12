Ким Чен Ын заявил о готовности всегда быть рядом с Россией

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил своего коллегу Владимира Путина с Днем России, подчеркнув, что КНДР всегда будет рядом и окажет поддержку, сообщает The JoongAng.

Ким Чен Ын отметил, что дружба двух стран окрепла «благодаря воинственной дружбе солдат двух стран». Он также сказал, что Пхеньян будет и впредь развивать отношения с Москвой. «Я и КНДР всегда будем с вами и Российской Федерацией», — сказал Ким Чен Ын.

Ранее, в конце апреля, в КНДР официально признали, что их военные принимали участие в операции по освобождению Курской области от ВСУ.

Путин тогда заявил, что Россия высоко ценит и искренне признательна северокорейским военнослужащим, Ким Чен Ыну, всему руководству и жителям республики за помощь. Участие военных КНДР в боях в Курской области соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, в частности его четвертой статье, говорил он.