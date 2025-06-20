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Война Израиля и Ирана ,  
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NetBlocks сообщил о продолжении почти полной блокировки интернета в Иране

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Война Израиля и Ирана

Иран уже 36 часов отключен от глобального интернета, следует из данных сервиса мониторинга работы Сети NetBlocks.

«Текущие данные показывают, что уровень подключения в стране остается на крайне низком уровне — всего несколько процентов от обычных показателей. Лишь единицы пользователей могут выйти в сеть через многоступенчатые VPN-туннели», — говорится в сообщении NetBlocks.

Вечером 18 июня сервис зафиксировал почти полное отключение интернета в Иране. Минсвязи республики позже заявило, что власти временно ограничивают интернет из-за использования Сети Израилем. При этом министерство утверждало, что доступ к платформам, предоставляющим услуги внутри страны, сохраняется.

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Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

После начала израильской операции 13 июня Минсвязи Ирана также сообщило о временном ограничении доступа в интернет. Тогда ограничения обещали снять «при стабилизации ситуации».

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Евгений Вахляев
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