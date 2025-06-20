NetBlocks сообщил о продолжении почти полной блокировки интернета в Иране
Иран уже 36 часов отключен от глобального интернета, следует из данных сервиса мониторинга работы Сети NetBlocks.
«Текущие данные показывают, что уровень подключения в стране остается на крайне низком уровне — всего несколько процентов от обычных показателей. Лишь единицы пользователей могут выйти в сеть через многоступенчатые VPN-туннели», — говорится в сообщении NetBlocks.
Вечером 18 июня сервис зафиксировал почти полное отключение интернета в Иране. Минсвязи республики позже заявило, что власти временно ограничивают интернет из-за использования Сети Израилем. При этом министерство утверждало, что доступ к платформам, предоставляющим услуги внутри страны, сохраняется.
После начала израильской операции 13 июня Минсвязи Ирана также сообщило о временном ограничении доступа в интернет. Тогда ограничения обещали снять «при стабилизации ситуации».
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года
Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией
МВД заявило о риске уголовного преследования 2 млн россиян за дропперство
Появились кадры с освобожденными российскими военными после обмена с Украиной
Греф рассказал, как часто пользуется ИИ
Глава ВТБ заявил о вреде укрепления рубля
Исследователи сообщили о крупнейшей в истории утечке логинов и паролей
Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов