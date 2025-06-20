NetBlocks сообщил о продолжении почти полной блокировки интернета в Иране

Иран уже 36 часов отключен от глобального интернета, следует из данных сервиса мониторинга работы Сети NetBlocks.

«Текущие данные показывают, что уровень подключения в стране остается на крайне низком уровне — всего несколько процентов от обычных показателей. Лишь единицы пользователей могут выйти в сеть через многоступенчатые VPN-туннели», — говорится в сообщении NetBlocks.



Вечером 18 июня сервис зафиксировал почти полное отключение интернета в Иране. Минсвязи республики позже заявило, что власти временно ограничивают интернет из-за использования Сети Израилем. При этом министерство утверждало, что доступ к платформам, предоставляющим услуги внутри страны, сохраняется.

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