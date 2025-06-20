Суд в Курске заочно арестовал бывшего вице-премьера Украины
Ленинский районный суд города Курска заочно арестовал бенефициарного владельца донецкого кондитерского частного акционерного общества (ЧАО) «Производственное объединение «Конти» гражданина Украины Бориса Колесникова, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
«Органами предварительного следствия он обвиняется в содействии террористической деятельности. Колесникову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории России», — говорится в сообщении.
Также Колесникова объявили в федеральный и межгосударственный розыск. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Колесников с 2010 по 2012 год занимал должность вице-премьера Украины. С 2006 по 2010 и с 2012 по 2014 годы был народным депутатом Украины от «Партии регионов». В 2018 году Колесников попал в санкционный список России «в связи с недружественными действиями в отношении российских граждан и юрлиц».
В мае 2024 года суд обратил в доход государства кондитерские активы ЧАО «Конти» в Донбассе.
В ноябре 2023 года Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры обратил в собственность государства курское кондитерское предприятие АО «Конти-Рус», которое входило в украинскую группу «Конти». Иск Генпрокуратуры был подан к десяти физлицам, восемь из которых имеют иностранное гражданство, и шести организациям.
Генпрокуратура просила признать деятельность восьми ответчиков экстремистской и запретить ее, а находящиеся в их управлении организации передать в федеральную собственность. По версии надзорного ведомства, ответчики «осуществляли дискредитацию Вооруженных сил России, а также оказывали активные действия по финансовой поддержке» украинских сил.
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