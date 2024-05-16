Суд обратил в доход государства кондитерские активы «Конти» в Донбассе

Курский суд постановил национализировать донецкие активы одного из крупнейших украинских производителей кондитерских изделий группы «Конти». Ранее в госсобственность были изъяты акции ее кондитерского производства в Курске

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества донецкого частного акционерного общества «Производственное объединение «Конти». Об этом сообщила в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Генпрокуратура обратилась в суд с соответствующим иском 29 марта этого года. Среди ответчиков по делу — украинские бизнесмены и политики, в том числе богатейший украинский предприниматель Ринат Ахметов. Иск был подан к шести физическим лицам, которые имеют иностранные паспорта: бывшему вице-премьеру Украины Борису Колесникову, Ринату Ахметову, его племяннице Татьяне Ахметовой-Айдаровой, бывшим депутатам Верховной рады Украины Сергею Кий и Юрию Черткову, а также Раисе Такташевой, следует из сообщения.

Ответчиками по делу выступают еще три организации: производитель кондитерских изделий ЧАО «Производственное объединение «Конти» (ИНН 251122405090), ООО «Донбасс Кондитер» (ИНН 9308023328) — находящееся в Донецке производство шоколада и кондитерских изделий «ДонКо», а также зарегистрированное в Курской области ООО «ТОР» (ИНН 4632188820), которое специализируется на оптовой торговле шоколадом и кондитерскими изделиями.

Гражданское дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. По итогам заседания 16 мая Ленинский районный суд Курска постановил обратить в доход Российской Федерации не только имущество ЧАО «Производственное объединение «Конти», но также объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО «ТОР». Кроме этого, в доход государства обращены денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО «Донбасс Кондитер».

«Решение суда обращено к немедленному исполнению», — сообщает пресс-служба курских судов.

РБК направил запрос в ЧАО «Производственное объединение «Конти», ООО «Донбасс Кондитер» и ООО «ТОР».

Украинская группа «Конти» была основана в 1997 году под наименованием «Производственное объединение Киев-Конти». Первоначально в ее состав входила Константиновская кондитерская фабрика, расположенная недалеко от Донецка. В 1999 году компания приобрела Горловскую кондитерскую фабрику, спустя еще два года — Донецкую кондитерскую фабрику. Впоследствии компания вышла на российский рынок, приобретя Курскую кондитерскую фабрику. В 2015 году Киев запретил импорт выпускаемых «Конти-Рус» на производстве в Курске изделий. Сама «Конти» останавливает производство на Донецкой и Горловской кондитерских фабриках, которые оказались в зоне вооруженного конфликта.

В том же 2015 году на базе Донецкой и Горловской кондитерских фабрик начало работу новое предприятие «ДонКо» (выпускает кондитерские изделия под марками «ДонКо», «Кариба», «Дончанка», «Мишаня»). Учредителями юрлица ООО «Донбасс Кондитер» в равных долях выступают Игорь Тимонин и Дмитрий Чубенко. Курское ООО «ТОР» — единственный официальный поставщик марок «ДонКо» и «Кариба» в России.

Ранее курский суд в ноябре 2023 года обратил в доход государства акции связанной с Ринатом Ахметовым АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал», ООО «КЦ «Мерлетто». Производитель кондитерских изделий «Конти-Рус» был создан на базе ЗАО «Кондитер-Курск», которое в 2004 году приобрела украинская «Конти». Акционерами АО «Конти-Рус» выступали Ахметова-Айдарова, Кий и Чертков (им принадлежало по 9,9% акций), Ренат, Эльмира и Раиса Такташевы (по 2,5 и 5%), а также зарегистрированные на Кипре и Виргинских островах офшоры, бенефициаром которых считается Борис Колесников, сообщал «Коммерсантъ». Генпрокуратура подала против них иск, утверждая, что ответчики сформировали группу лиц, «деятельность которых подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном порядке». В частности, они осуществляли дискредитацию Вооруженных сил России, а также оказывают активные действия по финансовой поддержке вооруженных формирований Украины, говорилось в сообщении курского суда. В результате суд запретил деятельность экстремистского объединения и обратил в доход государства имущество компаний, финансировавших деятельность объединения.

Сейчас у «Конти-Рус», согласно данным на ее сайте, три фабрики — в Курске и Иваново, которые выпускают в том числе продукцию под брендами Bonjour, «Золотая лилия», Timi, «Супер-Конти». По данным «Коммерсанта», стоимость активов предприятия составляет не менее 10 млрд руб., а выручка — более 15 млрд руб.