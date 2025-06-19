Глава КСИР назначил нового главу разведки вместо убитого Израилем
Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур назначил главой разведки подразделения Маджида Хадеми, сообщает агентство Fars.
Он занял этот пост вместо Мохаммада Каземи, который погиб в результате израильских атак. Гибель Каземи 15 июня подтвердили представители КСИР. Тогда вместе с ним погибли генералы Хасан Мохаккак и Мохсен Багери.
С начала операции Израиля против Ирана в результате ударов погибли еще несколько высокопоставленных иранских военных, в том числе командующий КСИР Хосейн Салами, а также физики-ядерщики.
рассматривает возможность присоединения к израильским атакам на Иран. Одной из целей называется подземный объект по обогащению урана в Фордо (провинция Кум), который является одним из ключевых для иранской ядерной программы. Только у США есть противобункерные бомбы, которые смогут поразить завод и уничтожить его, отмечает CBS.
Источники Bloomberg до этого рассказали, что высокопоставленные американские чиновники ведут подготовку к возможному удару по Ирану. По словам некоторых собеседников агентства, атака может произойти в конце недели.
С 13 июня Израиль наносит удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Начало операции «Восстающий лев» страна объяснила ядерной угрозой, исходящей со стороны Тегерана. Иран отвергает обвинения в работе над созданием ядерного оружия. С того времени стороны обмениваются ударами.
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