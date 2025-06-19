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Война Израиля и Ирана ,  
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Глава КСИР назначил нового главу разведки вместо убитого Израилем

Новым главой разведки КСИР стал Маджид Хадеми
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур назначил главой разведки подразделения Маджида Хадеми, сообщает агентство Fars.

Он занял этот пост вместо Мохаммада Каземи, который погиб в результате израильских атак. Гибель Каземи 15 июня подтвердили представители КСИР. Тогда вместе с ним погибли генералы Хасан Мохаккак и Мохсен Багери.

С начала операции Израиля против Ирана в результате ударов погибли еще несколько высокопоставленных иранских военных, в том числе командующий КСИР Хосейн Салами, а также физики-ядерщики.

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Тегеран, Иран
Ранее источники CBS News сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения к израильским атакам на Иран. Одной из целей называется подземный объект по обогащению урана в Фордо (провинция Кум), который является одним из ключевых для иранской ядерной программы. Только у США есть противобункерные бомбы, которые смогут поразить завод и уничтожить его, отмечает CBS.

Источники Bloomberg до этого рассказали, что высокопоставленные американские чиновники ведут подготовку к возможному удару по Ирану. По словам некоторых собеседников агентства, атака может произойти в конце недели.

С 13 июня Израиль наносит удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Начало операции «Восстающий лев» страна объяснила ядерной угрозой, исходящей со стороны Тегерана. Иран отвергает обвинения в работе над созданием ядерного оружия. С того времени стороны обмениваются ударами.

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Евгений Вахляев
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