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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР при атаках Израиля

Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР Мохаммада Каземи при атаках Израиля
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Противостояние Израиля и Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил гибель главы иранской разведки Мохаммада Каземи в результате израильских атак. Об этом в телеграм-канале сообщило агентство Tasnim.

«В результате сегодняшних атак сионистского режима на Тегеран погибли генерал Мохаммад Каземи, глава разведывательной службы КСИР, его заместитель генерал Хасан Мохаггег и генерал Мохсен Багери», — говорится в сообщении.

Также о гибели главы иранской разведки сообщило агентство Fars со ссылкой на официальное заявление КСИР.

Ранее о гибели Каземи сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.

«Несколько минут назад <...> мы достали главу их (иранской. — РБК) разведки и его заместителя в Тегеране», — заявил он.

В ходе израильских ударов погибли еще несколько высокопоставленных военных Ирана, в том числе командующий КСИР Хосейн Салами, а также физики-ядерщики.

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Фото:Ronen Zvulun / Reuters

В том же интервью Нетаньяху рассказал, что израильская разведка вывела из строя часть иранской ПВО перед началом ударов по территории исламской республики. По его словам, «сотрудники разведки проделали отличную работу, чтобы устранить имевшиеся слои защиты».

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции, писало, что подготовка велась в течение нескольких месяцев. По данным газеты, агенты Моссада тайно доставили на территорию Ирана дроны и взрывчатку.

Операция, получившая название «Восстающий лев», началась в ночь на 13 июня и была направлена на объекты, связанные с ядерной программой Ирана. Власти исламской республики отвергли обвинения в разработке ядерного оружия и в ответ нанесли серию ударов по территории Израиля, заявив о пересечении «всех красных линий».

С начала конфликта стороны обмениваются ударами с применением ракет и беспилотников. Иран и Израиль сообщают о погибших и раненых, однако точные данные о масштабах разрушений и числе жертв не раскрываются.

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Плугина Ирина
Израиль Иран Биньямин Нетаньяху КСИР разведка
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Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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