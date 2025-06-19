 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 

В Минфине предупредили россиянок о вреде искусственных алмазов

Сюжет
ПМЭФ-2025
Фото: Bruno Vincent / Getty Images
Фото: Bruno Vincent / Getty Images

Синтетические алмазы не являются драгоценными камнями по закону и наносят больший вред экологии, чем добыча природных аналогов, заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Девушки, не обманывайтесь, когда вам говорят, что «синтетика» — это драгкамень. Это не так. В законе по-другому написано», — сказал Моисеев.

По его словам, причиной продвижения искусственных камней на мировом рынке может быть стремление вытеснить российские природные алмазы, поскольку Россия остается одним из крупнейших добытчиков.

«По сути, происходит передергивание и подмена фактов: все российское считается плохим», — отметил он.

Чиновник также подчеркнул, что производство синтетических алмазов наносит серьезный экологический ущерб — выбросы при их производстве в 100 раз выше, чем при добыче натуральных камней.

АЛРОСА продаст с аукциона желтый бриллиант весом более 30 карат
Бизнес

В сентябре 2024 года компания АЛРОСА сообщила об обнаружении крупного алмаза ювелирного качества весом 262,5 карата (52,5 грамма) на месторождении Эбелях в Анабарском районе Якутии. Прозрачный монокристалл с единичными включениями был найден в ходе ночной промывки песков.

В сентябре 2023 года на этом же участке был добыт камень весом 390,7 карата — крупнейший за десять лет в России.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
ПМЭФ Минфин Алексей Моисеев алмазы
Материалы по теме
АЛРОСА выставит на аукцион крупнейший бриллиант в России
Общество
АЛРОСА вышла из проекта добычи алмазов в Анголе из-за санкций
Бизнес
Индия сократила импорт алмазов из России в 25 раз
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
На премию «Вызов» поступило 632 заявки из 40 стран Пресс-релиз, 18:35
В России учредили медаль Александра Твардовского Политика, 18:26
Альфа-банк, РЭО и УКООЛО профинансируют проект по переработке отходов Пресс-релиз, 18:25
Замглавы ВТБ дал совет россиянам по составлению пенсионного портфеля Инвестиции, 18:25
Рублев упустил два матчбола и не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP Спорт, 18:24
В 15 регионах России применят Стандарт общественного капитала бизнеса Отрасли, 18:20
«Уверен, еда вкусная»: на ПМЭФ нашли робота-официанта Технологии и медиа, 18:20
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Дивиденды ВТБ направят на реконструкцию «Северной верфи» Бизнес, 18:18
ЦБ опустил официальный курс евро ниже ₽90 Инвестиции, 18:17
Россия и Индонезия создали инвестиционную платформу объемом €2 млрд Политика, 18:17
Нетаньяху приехал на место удара Ирана по больнице Политика, 18:15
ВТБ продал долю в онлайн-кинотеатре «Иви» Технологии и медиа, 18:10
Эксперты ПМЭФ поделились опытом оптимизации бизнеса с помощью ИИ Отрасли, 18:10
Экс-военного оштрафовали за получение «северных» после переезда в США Общество, 18:09