В Минфине предупредили россиянок о вреде искусственных алмазов

Фото: Bruno Vincent / Getty Images

Синтетические алмазы не являются драгоценными камнями по закону и наносят больший вред экологии, чем добыча природных аналогов, заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Девушки, не обманывайтесь, когда вам говорят, что «синтетика» — это драгкамень. Это не так. В законе по-другому написано», — сказал Моисеев.

По его словам, причиной продвижения искусственных камней на мировом рынке может быть стремление вытеснить российские природные алмазы, поскольку Россия остается одним из крупнейших добытчиков.

«По сути, происходит передергивание и подмена фактов: все российское считается плохим», — отметил он.

Чиновник также подчеркнул, что производство синтетических алмазов наносит серьезный экологический ущерб — выбросы при их производстве в 100 раз выше, чем при добыче натуральных камней.

В сентябре 2024 года компания АЛРОСА сообщила об обнаружении крупного алмаза ювелирного качества весом 262,5 карата (52,5 грамма) на месторождении Эбелях в Анабарском районе Якутии. Прозрачный монокристалл с единичными включениями был найден в ходе ночной промывки песков.

В сентябре 2023 года на этом же участке был добыт камень весом 390,7 карата — крупнейший за десять лет в России.