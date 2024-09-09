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Общество ,  
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В Якутии добыли алмаз весом более 262 карат

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Фото: alrosa.ru
Фото: alrosa.ru

Компания АЛРОСА добыла алмаз ювелирного качества массой 262,5 карата (52,5 грамм) на месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Якутии, сообщает пресс-служба компании.

Алмаз представляет собой прозрачный монокристалл с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением. Камень нашли во время ночной промывки алмазоносных песков.

Годом ранее, 10 сентября 2023 года, на том же месторождении добыли алмаз массой 390,7 карата — 78,14 грамм. Как отметили в АЛРОСА, это был крупнейший подобный камень, найденный в России за предыдущие десять лет.

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Фото:LucaraDiamond / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В августе 2024 года компания Lucara Diamond обнаружила в Ботсване алмаз массой 2492 карата (498,4 грамма). Он стал вторым по размеру среди всех когда-либо найденных людьми и самым большим среди существующих сейчас.

Больше него — 3106,75 карата или 621,35 грамма — был только камень «Куллинан», найденный в 1905 году в Южной Африке. Однако в нем были трещины, что делало невозможным изготовление единого бриллианта. Поэтому для огранки камень разделили на девять частей.

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алмаз АЛРОСА Якутия
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