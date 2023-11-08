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АЛРОСА продаст с аукциона желтый бриллиант весом более 30 карат

АЛРОСА выставит на аукционе «королевский» желтый бриллиант весом 31,25 карата

Фото: АЛРОСА
Фото: АЛРОСА
Фото: АЛРОСА
Фото: АЛРОСА
Фото: АЛРОСА
Фото: АЛРОСА

Алмазодобывающая компания АЛРОСА проведет аукцион цветных и особо крупных бриллиантов, одним из главных лотов которого станет «королевский» желтый бриллиант весом более 30 карат со стартовой ценой $3,1 млн (почти 300 млн руб.). Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Алмаз, из которого огранен бриллиант, был добыт в 2021 году в Якутии. Специалисты оценили его возраст в 360 млн лет. Огранкой занимались на смоленском заводе «Кристалл» в течение более девяти месяцев.

«В результате был создан бриллиант весом 31,25 карата фантазийной формы «Кушон», насыщенного цвета, высокой чистоты и отличными показателями симметрии и полировки (оценка Excellent)», — говорится в сообщении.

Предаукционные показы бриллиантов состоятся в Москве 14 и 15 ноября, торги будут проходить с 14 по 16 ноября. Всего на аукционе будут выставлены 32 цветных и десять особо крупных бесцветных бриллиантов. Среди них:

  • бесцветный бриллиант классической формы весом 31,14 карата и начальной ценой $2,4 млн;
  • ярко-розовый бриллиант овальной формы весом 0,92 карата и ценой $419 тыс.;
  • желтый бриллиант формы «Груша» весом 14,32 карата и ценой $1,7 млн;
  • бесцветный бриллиант формы «Груша» весом 10,59 карата и ценой $787 тыс.

В мае 2023 года на аукционе Sotheby's в Женеве был представлен редчайший голубой бриллиант Bulgari Laguna Blu весом 11,16 карата. Стартовая цена лота составляла $25 млн. За этот лот боролись четыре участника аукциона в течение четырех минут, в итоге бриллиант купили за $25,3 млн.

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