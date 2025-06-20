Путин начал выступление на ПМЭФ-2025
Президент Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ-2025. РБК ведет трансляцию.
Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что выступление главы государства «будет объемным». Путин даст оценку международной ситуации, а также развитию экономики страны и наметит основные направления этого процесса.
Президент России прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ 18 июня. Первым пунктом в повестке Путина на форуме стало совещание по экономическим вопросам. Встреча прошла в Константиновском дворце в Стрельне.
Вечером 18 июня президент в рамках ПМЭФ провел встречу с главами международных информационных агентств.
19 июня в Константиновском дворце в Стрельне прошли переговоры Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто. Российский лидер назвал Субианто главным гостем ПМЭФ-2025 и отметил вступление Индонезии в БРИКС в начале текущего года.
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