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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин начал выступление на ПМЭФ-2025

Сюжет
ПМЭФ-2025
Владимир Путин на пленарном&nbsp;заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года
Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ-2025. РБК ведет трансляцию.

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что выступление главы государства «будет объемным». Путин даст оценку международной ситуации, а также развитию экономики страны и наметит основные направления этого процесса.

Президент России прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ 18 июня. Первым пунктом в повестке Путина на форуме стало совещание по экономическим вопросам. Встреча прошла в Константиновском дворце в Стрельне. 

Общение Путина с журналистами на ПМЭФ. Видео
Политика

Вечером 18 июня президент в рамках ПМЭФ провел встречу с главами международных информационных агентств.

19 июня в Константиновском дворце в Стрельне прошли переговоры Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто. Российский лидер назвал Субианто главным гостем ПМЭФ-2025 и отметил вступление Индонезии в БРИКС в начале текущего года.

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