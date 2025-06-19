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ПМЭФ-2025 ,  
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В Петербурге начались переговоры Путина с президентом Индонезии. Видео

Начало переговоров Путина с президентом Индонезии в Петербурге попало на видео
Сюжет
ПМЭФ-2025

В Петербурге начались переговоры Путина с президентом Индонезии. Видео
Video

В Константиновском дворце в Стрельне начались переговоры Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто, прибывшим в Россию с официальным визитом. Первые минуты встречи политиков опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер назвал Субианто главным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Путин также отметил вступление Индонезии в БРИКС в начале текущего года.

«Мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больший и больший вес в международных делах», — сказал президент России.

Индонезия стала полноправным и десятым участником объединения БРИКС в январе 2025 года.

Президент Индонезии посетит ПМЭФ и встретится с Путиным
Политика
Прабово Субианто

ПМЭФ-2025 — одна из ключевых международных площадок для обсуждения мировых экономических вопросов. Тема форума в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Центральным событием станет пленарная сессия с Владимиром Путиным, запланированная на пятницу, 20 июня.

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