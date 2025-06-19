Reuters сообщил о запуске КНДР более 10 ракет в сторону Китая

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея утром 19 июня выпустила более десяти ракет с установок залпового огня в сторону Китая, сообщает Reuters со ссылкой на военное командование Южной Кореи.

По данным агентства, ракеты были выпущены из района Сунан неподалеку от столицы Пхеньяна в северо-западном направлении.

Иные подробности на данный момент не приводятся. Агентство отметило, что примененные вооружения, как правило, классифицируются южнокорейскими военными как баллистические ракеты малой дальности.

Использование баллистических ракет запрещено для Северной Кореи резолюциями Совета Безопасности ООН.

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время. В начале мая Северная Корея осуществила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap. Позже агентство уточнило, что речь может идти о запуске нескольких баллистических ракет малой дальности.

Кроме того, 10 марта Пхеньян выпустил несколько баллистических ракет в направлении Желтого моря. В тот же день начались совместные военные учения США и Южной Кореи, которые вызвали резкую критику со стороны КНДР.

21 марта Северная Корея провела испытания зенитно-ракетной системы, а в конце февраля — стратегических крылатых ракет. Тогда лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что цель подобных испытаний — предупредить потенциальных противников и продемонстрировать «готовность различных ядерных средств к применению».