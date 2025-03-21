Северная Корея испытала новую зенитно-ракетную систему

Фото: ЦТАК

В Северной Корее 20 марта прошел испытательный запуск новой зенитно-ракетной системы. Соответствующие кадры опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

За запуском наблюдали председатель КНДР Ким Чен Ын и главные члены Центральной военной комиссии. Глава заявил, что теперь Северная Корея будет «оснащена очередным важным оборонительным вооружением».

«Главное управление ракетостроения КНДР 20 марта провело испытательный запуск для проверки комплексных боевых характеристик новейшей зенитно-ракетной системы. <...> Было признано, что боевая скорость отклика новейшей системы противовоздушного ракетного оружия превосходна, а надежность всей системы вооружения очень высока», — говорится в сообщении.

В конце февраля КНДР сообщила о проведении испытательного пуска стратегических крылатых ракет. Ким Чен Ын тогда заявил, что они пролетели 1587 км и «точно попали в цель».

Задачей пуска он назвал предупреждение «врагов, которые серьезно нарушают обстановку в сфере безопасности и способствуют эскалации», а также демонстрацию «готовности различных ядерных средств к применению».