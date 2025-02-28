КНДР объявила о запуске стратегической крылатой ракеты

КНДР сообщила об испытательном пуске стратегической крылатой ракеты, передает радио «Голос Кореи».

Запуск произошел 25 февраля.

«Одно из подразделений ракетных соединений западного района Корейской народной армии провело запуск стратегической крылатой ракеты в Западно-Корейском проливе», — говорится в сообщении.

По информации радиостанции, испытательный пуск посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Целью запуска была демонстрация ядерной готовности, уточнило южнокорейское агентство «Ренхап».

В январе 2024 года Северная Корея провела первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31». КНДР тогда запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщили в главном управлении ракетостроения страны.