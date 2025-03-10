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КНДР запустила несколько баллистических ракет

КНДР запустила баллистические ракеты в день начала учений Южной Кореи и США
Северная Корея осудила начало совместных учений США и Южной Кореи и провела пуски баллистических ракет. В прошлом месяце она испытала крылатые ракеты
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Северная Корея провела пуск нескольких неопознанных баллистических ракет в сторону Желтого моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает Younhap.

Пуск был выполнен из северокорейской провинции Хванхэ примерно в 13:50 по местному времени (7:50 мск). Военные Южной Кореи сообщили, что усилили наблюдение и поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США.

10 марта начались ежегодные совместные военные учения южнокорейской и американской сторон «Щит свободы», они продлятся 11 дней. В воскресенье, 9 марта, Северная Корея выступила с осуждающим заявлением по поводу готовящихся маневров, назвав их «опасным провокационным актом», который обостряет ситуацию на Корейском полуострове.

Представитель Вооруженных сил США в Южной Корее Райан Дональд назвал целью учений укрепление «готовности и возможностей для защиты Республики Корея от любой угрозы».

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26 февраля КНДР сообщила о проведении испытательного пуска стратегических крылатых ракет. Глава страны Ким Чен Ын сообщал, что они пролетели 1587 км и «точно попали в цель». Задачей пуска он назвал предупреждение «врагов, которые серьезно нарушают обстановку в сфере безопасности и способствуют эскалации», а также демонстрацию «готовности различных ядерных средств к применению».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Северная Корея КНДР баллистические ракеты Южная Корея США
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