Дмитриев напомнил о влиянии Путина, Трампа и бен Салмана на рынок нефти

Глава РФПИ напомнил о влиянии Путина, Трампа и бен Салмана на рынок нефти

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил о координации России, США и Саудовской Аравии в 2020 году, которая помогла стабилизировать рынок нефти. Он не исключил возможности аналогичных действий на фоне роста цен из-за событий в Иране

Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия, США и Саудовская Аравия способны при необходимости вновь скоординировать действия для стабилизации нефтяного рынка, заявил на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) агентству Reuters глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал рост цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Дмитриева, в 2020 году уже был аналогичный случай, когда лидеры трех стран договорились о сокращении добычи нефти для стабилизации цен.

«Был пример, когда президент [России Владимир] Путин, президент [США Дональд] Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сыграли ключевую роль в стабилизации рынков», — отметил он.

Глава РФПИ добавил, что конкретные меры пока не обсуждаются, однако прежний опыт показывает, что такая координация возможна. Дмитриев также подчеркнул, что текущая динамика цен снижает вероятность введения новых ограничений против энергетического сектора России со стороны Евросоюза.

Цены на нефть выросли после сообщений о том, что Израиль нанес удары по ядерным объектам в иранских Натанзе и Араке. Инвесторы опасаются расширения конфликта, что может повлиять на поставки сырья.

В апреле 2020 года страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, при участии США договорились о рекордном сокращении добычи нефти на фоне падения спроса из-за пандемии COVID-19.

В ОПЕК+ входят страны — экспортеры нефти: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

С 1 мая добыча была снижена на 9,7 млн барр. в сутки сроком на два месяца. Затем сокращение должно было постепенно уменьшаться: до 7,7 млн барр. во втором полугодии 2020 года и до 5,8 млн — с начала 2021-го. Сделка была рассчитана до мая 2022 года.

Дополнительно Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт заявили о добровольном снижении добычи на 2 млн бар. США и другие страны G20 также выразили готовность сократить объемы — суммарное снижение могло достичь до 19 млн барр. в сутки.

Россия обязалась сократить добычу на 2,5 млн барр. от уровня 11 млн. По факту снижение составило около 17–18%. По словам бывшего вице-президента нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонида Федуна, без сделки России пришлось бы закрыть до половины добычи.

Соглашение стало продолжением предыдущей сделки ОПЕК+ (2017–2020) и обсуждалось в формате видеоконференции с участием стран G20. По оценке аналитиков, оно позволило замедлить переполнение хранилищ и стабилизировать цены.