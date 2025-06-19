Израиль ударил по району тяжеловодного реактора в Иране
Израиль атаковал район тяжеловодного ядерного реактора в городе Араке, пишет Mehr. По информации иранской стороны, «угрозы радиационного заражения нет».
Times of Israel ранее сообщила, что утром Израиль предупредил иранцев в Араке, что атакует объект, и призвал население покинуть этот район.
Ядерный комплекс «Хондаб» близ одноименного поселения в 75 км к западу от Арака создавался с 1998 года. Он включает в себя тяжеловодный исследовательский реактор IR-40 мощностью 20 МВт, который должен был заменить морально устаревший Тегеранский исследовательский реактор, а также установку по производству тяжелой воды максимальной производительностью 16–20 т в год.
13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана из-за его ядерной программы. Тегеран отрицает планы по созданию ядерного оружия. В течение последних дней стороны обмениваются ударами. Израиль ранее атаковал заводы по обогащению топлива и урана в Фордо и Натанзе, ядерные объекты в Исфахане. Иран, в частности, нанес удары по нефтеперерабатывающему заводу и электростанции в Хайфе, а также по оружейному заводу Rafael.
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