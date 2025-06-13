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Операция Израиля против Ирана ,  
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В Иране остались около 50 российских артистов

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Операция Израиля против Ирана
Концерт Большого симфонического оркестра им. П. И Чайковского
Концерт Большого симфонического оркестра им. П. И Чайковского (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Более 50 российских артистов остаются в Иране, сообщил РБК представитель Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Гайк Казазян.

«Мы находимся в Иране, в городе Исфахан. С нами все в порядке. Мы в отеле и пока ждем команды от посольства. Этим всем занимаются, нам помогают сотрудники Росконцерта, которые с нами здесь сейчас находятся. Насколько я знаю, делегация вся наша была 110 человек, включая оркестр, солистов, но некоторые, я не знаю точно, сколько человек, улетели вчера, так как не могли оставаться, у них срочные дела были в Москве», — сказал Казазян.

Он добавил, что не знает точно, сколько артистов находится: «возможно, 51, а возможно, и больше».

В Минкультуры уточнили ТАСС, что в Иране находятся музыканты Большого симфонического оркестра и Государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», а также съемочная группа сериала «Трудно быть богом». Угрозы жизням россиян нет. Агентство пишет, что в Иране остаются 60 артистов из России.

Большой симфонический оркестр выступал 10 и 12 июня в Тегеране и Исфахане. Дирижер — Арсений Ткаченко. Также выступали Гайк Казазян (скрипка), Иван Сендецкий (виолончель) и Игорь Морозов (тенор).

РБК направил запрос в посольство России в Иране, в пресс-службу Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского.

Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня. Тель-Авив называет атаку упреждающей. В ЦАХАЛ сообщили, что у Тегерана появилось достаточное количество обогащенного урана, чтобы за несколько дней создать бомбы, поэтому нужно принять меры против этой «неминуемой угрозы».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит военные действия до тех пор, пока не ослабит военный потенциал Ирана. МИД России осудил удар Израиля, призвав не провоцировать полномасштабную войну в регионе и найти мирный путь урегулирования вопроса по иранской ядерной программе.

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