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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Оказавшихся в Иране перед атакой Израиля российских артистов эвакуировали

Любимова: всех российских артистов эвакуировали из Ирана
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Фото: olga_b_lyubimova / Telegram
Фото: olga_b_lyubimova / Telegram

Эвакуация российских артистов из Ирана завершилась, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

«Все российские артисты эвакуированы из Ирана. Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана. Вчера Иран по этому же маршруту покинула съемочная группа Федора Бондарчука. Все живы и здоровы!» — написала Любимова.

Глава Минкультуры поблагодарила российских дипломатов из Тегерана и Баку и власти Ирана и Азербайджана «за оперативную и слаженную работу».

По ее словам, в знак благодарности артисты проведут концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии.

Бондарчук вернулся в Россию после эвакуации из Ирана
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Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, назвав это превентивным ударом по целям, связанным с иранской ядерной программой. В тот же день представитель Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Гайк Казазян сообщил РБК, что в стране остаются более 50 российских артистов.

Также в составе съемочной группы сериала «Трудно быть богом» в республике находился Федор Бондарчук. Его эвакуировали из Ирана в Астаринский район Азербайджана в составе группы из 86 человек. Помимо граждан России в ней также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.

Делегация представителей дипломатического и научного сообществ эвакуируется вместе с Государственным Симфоническим оркестром, сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко.

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Теги
Дарья Лебедева
Иран Израиль Ольга Любимова Минкультуры эвакуация артисты
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