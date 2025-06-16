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Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией

Посольство: парламент Ирана утвердил договор о партнерстве с Россией

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства Ирана в России.

«В соответствии со статьей 123 Конституции (Ирана. — РБК), председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф передал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией президенту», — говорится в сообщении посольства.

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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января в Москве подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Документ включает 47 статей, значительная часть которых посвящена военно-техническому сотрудничеству — от обмена военными делегациями и захода кораблей до совместных учений и противодействия общим угрозам. Также затронуты вопросы международной безопасности, контроля над вооружениями и информационной безопасности.

Статья 12 закрепляет совместные усилия Москвы и Тегерана по укреплению мира в Каспийском регионе, Центральной Азии, Закавказье и на Ближнем Востоке, а также противодействию вмешательству третьих стран.

В отличие от договора России с КНДР, заключенного в прошлом году, в соглашении с Ираном нет обязательств о взаимной военной помощи при нападении. В статье 3 прописано, что сторона, подвергшаяся агрессии, не должна получать поддержку агрессора от партнера.

Кроме того, договор охватывает сотрудничество в торговле, экономике, транспорте, атомной энергетике, здравоохранении, образовании, космосе и культуре.

В апреле российский президент ратифицировал договор.

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