Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства Ирана в России.
«В соответствии со статьей 123 Конституции (Ирана. — РБК), председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф передал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией президенту», — говорится в сообщении посольства.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января в Москве подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.
Документ включает 47 статей, значительная часть которых посвящена военно-техническому сотрудничеству — от обмена военными делегациями и захода кораблей до совместных учений и противодействия общим угрозам. Также затронуты вопросы международной безопасности, контроля над вооружениями и информационной безопасности.
Статья 12 закрепляет совместные усилия Москвы и Тегерана по укреплению мира в Каспийском регионе, Центральной Азии, Закавказье и на Ближнем Востоке, а также противодействию вмешательству третьих стран.
В отличие от договора России с КНДР, заключенного в прошлом году, в соглашении с Ираном нет обязательств о взаимной военной помощи при нападении. В статье 3 прописано, что сторона, подвергшаяся агрессии, не должна получать поддержку агрессора от партнера.
Кроме того, договор охватывает сотрудничество в торговле, экономике, транспорте, атомной энергетике, здравоохранении, образовании, космосе и культуре.
В апреле российский президент ратифицировал договор.
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