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Военная операция на Украине ,  
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Захарова пожелала уехавшим из России артистам найти Родину и себя

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Уехавшим из России артистам «следует обрести Родину», заявила журналистам представитель МИДа Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Определитесь, где у вас Родина, где у вас корни, где у вас то, что вы по-настоящему цените. Дальше, возможно, найдете себя», — сказала Захарова.

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Со времени начала военной операции ряд артистов и общественных деятелей выступили с критикой действий властей и антивоенными выступлениями и уехали из России. Среди них в частности рэпер Oxxxymiron, певица Земфира, Монеточка, рэпер Noize MC (внесены Минюстом в реестр иноагентов) и другие.

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