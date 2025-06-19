Захарова пожелала уехавшим из России артистам найти Родину и себя

Мария Захарова (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Уехавшим из России артистам «следует обрести Родину», заявила журналистам представитель МИДа Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Определитесь, где у вас Родина, где у вас корни, где у вас то, что вы по-настоящему цените. Дальше, возможно, найдете себя», — сказала Захарова.

Со времени начала военной операции ряд артистов и общественных деятелей выступили с критикой действий властей и антивоенными выступлениями и уехали из России. Среди них в частности рэпер Oxxxymiron, певица Земфира, Монеточка, рэпер Noize MC (внесены Минюстом в реестр иноагентов) и другие.