Захарова пожелала уехавшим из России артистам найти Родину и себя
Уехавшим из России артистам «следует обрести Родину», заявила журналистам представитель МИДа Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Определитесь, где у вас Родина, где у вас корни, где у вас то, что вы по-настоящему цените. Дальше, возможно, найдете себя», — сказала Захарова.
Со времени начала военной операции ряд артистов и общественных деятелей выступили с критикой действий властей и антивоенными выступлениями и уехали из России. Среди них в частности рэпер Oxxxymiron, певица Земфира, Монеточка, рэпер Noize MC (внесены Минюстом в реестр иноагентов) и другие.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти
Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть
Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США
АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ
Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании
Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций
Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана
Трамп рассказал о беседе с Путиным
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов