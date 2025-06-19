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Военная операция на Украине ,  
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В аэропортах Калуги и Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Калуги и Волгограда приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Калуги и Волгограда приостановили прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС), предупредил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения ввели с целью обеспечения безопасности полетов.

Минобороны сообщило о пяти сбитых над тремя регионами беспилотниках
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Изменения в работе аэропортов вводят на фоне угрозы атак беспилотников на российские регионы.

В ночь на 18 июня российские средства ПВО сбили 48 беспилотников. Большинство из них, 14, было уничтожено над Брянской областью, еще 11 — над Курской, десять — над Орловской.

Кроме того, два дрона сбито над Московским регионом. В ночь на 18 июня временно не принимал и не отправлял самолеты аэропорт Жуковский. Представитель Росавиации Кореняко сообщил об ограничениях в 4:10, а спустя час уточнил, что они были отменены.

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