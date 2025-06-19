В аэропортах Калуги и Волгограда ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Калуги и Волгограда приостановили прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС), предупредил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения ввели с целью обеспечения безопасности полетов.
Изменения в работе аэропортов вводят на фоне угрозы атак беспилотников на российские регионы.
В ночь на 18 июня российские средства ПВО сбили 48 беспилотников. Большинство из них, 14, было уничтожено над Брянской областью, еще 11 — над Курской, десять — над Орловской.
Кроме того, два дрона сбито над Московским регионом. В ночь на 18 июня временно не принимал и не отправлял самолеты аэропорт Жуковский. Представитель Росавиации Кореняко сообщил об ограничениях в 4:10, а спустя час уточнил, что они были отменены.
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