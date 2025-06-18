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ПМЭФ-2025 ,  
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На ПМЭФ показали куклы Labubu в образах Лаврова, Мишустина и Пескова

Сюжет
ПМЭФ-2025

На ПМЭФ показали куклы Labubu в образах Лаврова, Мишустина и Пескова
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Игрушки Labubu с лицами российских политиков показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

В образе серых и нежно-розовых пушистых игрушек предстали министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев, зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

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ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 18 июня, форум продлится до 21 июня. Ключевая тема ПМЭФ сформулирована так: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Участие в ПМЭФ-2025 подтвердили 20 тыс. гостей из 140 стран, в том числе делегация из США. Президент России Владимир Путин также прибыл на форум.

Кормить гостей будет шеф-повар из Италии Раффаэле Эспозито, для ПМЭФ он разработал специальное меню. Обед обойдется гостям и участникам мероприятия в сумму от 6,5 тыс. до 12 тыс. руб.

Labubu — это игрушки в виде «монстриков» с широкой зубастой улыбкой, они стали главным трендом весны 2025 года в TikTok. С этими игрушками были замечены топовые селебрити — Лиза из южнокорейской группы Blackpink, Рианна, Дуа Липа, а также Ким Кардашьян.

Рост продаж Labubu на Wildberries в натуральном выражении превысил 4500%, сообщила объединенная компания Wildberries & Russ.

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Софья Полковникова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
игрушки ПМЭФ Лабубу Сергей Лавров Дмитрий Песков Михаил Мишустин
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