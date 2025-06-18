Обед на ПМЭФ-2025 обойдется посетителю от ₽6 до ₽12 тыс.

Обед на ПМЭФ-2025 обойдется посетителю в сумму от 6 тыс. до 12 тыс. руб.

Фото: Ирина Парфентьева / РБК Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Обед на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) обойдется гостям и участникам мероприятия в сумму от 6,5 тыс. до 12 тыс. руб.

Ресторан Lunch в выставочном центре «Экспофорум», где с 18 по 21 июня проходит ПМЭФ, предлагает посетителям готовые сеты из закуски, супа, горячего, десерта и напитка по цене 6,5 тыс. руб. на человека, передает корреспондент РБК. В заведении отметили, что повара готовят все блюда из российских продуктов, сообщает «РБК Петербург».

Шеф-повар из Италии Раффаэле Эспозито разработал для ПМЭФ-2025 специальное меню. В его сетах — также стоимостью 6,5 тыс. руб. каждый — салат с ростбифом, хрустящими баклажанами и пармезаном, филе семги с фисташками, чечевичный суп с командорским кальмаром гриль, на десерт — шоколадно-миндальный торт. К каждому варианту предлагается на выбор морс, лимонад, чай, кофе, бокал вина или пива.

Ресторан «Башкортостан» предлагает гостям на выбор четыре варианта обеда, каждый стоимостью 12 тыс. руб., передает «РИА Новости». Один из сетов состоит из слабосоленого лосося со свежим салатом, маринованным зеленым яблоком, муссом из свеклы и цитрусовой заправкой и палтуса на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина.

В составе другого варианта салат с подкопченным ростбифом из конины, а также манты с бараниной и картофелем. Третий состоит из севиче из тунца со свежей клубникой и соусом чили — маракуйя и филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом. К каждому из вариантов обеда гость может выбрать напиток — кофе, чай, домашний лимонад или бокал вина.

ПМЭФ-2025 — одна из ключевых международных площадок для обсуждения мировых экономических вопросов, пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Тема форума в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Центральным событием станет пленарная сессия с президентом России Владимиром Путиным, она запланирована на четверг, 20 июня.