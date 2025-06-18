Кибермедведи, «Смешарики» и Aurus: чем встречают стенды ПМЭФ
В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. Он продлится до 21 июня. Тема года — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Чем ПМЭФ-2025 встречает гостей и как выглядит территория форума — в фоторепортаже РБК
Стенд «ФосАгро»
Объединенная компания Wildberries и Russ
Стенд ПСБ. Позднее там сыграли музыканты на скрипках и виолончелях
В этом году на площадке работают восемь ресторанов, четыре кафе и две уличные зоны с едой и напитками. «Теремок» разделил свой ресторан на территории форума на переговорные «Борщ» и «Окрошка»
«Единая Россия»
«Газпром»
«Билайн»
Площадка Минспорта. Ведомство поставило грушу на территории форума
На стенде букмекеров — джерси Александра Овечкина. Они также привезли хоккейные ворота, участники могут попробовать забросить шайбу
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
На ПМЭФ также представлены стенды регионов. Матрешки украсили площадку Владимирской области
Севастополь привез скульптурную композицию «Солдат и матрос»
Московская область переосмыслила игру с волком из «Ну, погоди!». Предлагают научиться инвестировать, задача игрока — разобраться, во что
А Смоленская область привезла на ПМЭФ беспилотники
На стенде Челябинска роботизированные руки играют в шахматы. Повторяют партию Анатолия Карпова (он родился в городе Златоуст Челябинской области) и Топалова. Роботов производят на Заводе роботов в регионе
Кибермедведь-пасечник на стенде Башкирии
Давид с кардиомонитором на стенде Сеченовского университета
На стенде Санкт-Петербурга на ПМЭФ выставили основные достопримечательности и инфраструктурные проекты города
«Простоквашино»
Магазин на площадке форума, в котором можно купить мерч с символикой ПМЭФ
АвтоВАЗ представил на ПМЭФ новую модель Lada Iskra Sport в черном цвете
На стенде Башкирской содовой компании уже есть бренд нового владельца — «Росхима»
На стенде «Сбера» предлагают поработать с ИИ-помощником
Маскоты «Газпрома»
Экспонаты со стенда Генпрокуратуры
Альфа-банк поднял в воздух торнадо из книг про искусственный интеллект и инвестиции
ВЭБ.РФ представил интерактивную инсталляцию
Стенд-музей «Душа России». В пространстве представят реализованные в регионах России проекты в сфере креативных индустрий, стартапы и предприятия, которые возрождают, поддерживают и развивают основанные на культурном коде бренды и ремесла, а также произведения современных российских художников и дизайнеров
Человек в костюме «антивейпа» от движения «Здоровое Отечество»
На форуме также представили Aurus Komendant
АвтоВАЗ также показал новую версию Lada Aura, которая оформлена для такси, с желтой полосой и шашечками на корпусе
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