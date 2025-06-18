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ПМЭФ-2025 ,  
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Кибермедведи, «Смешарики» и Aurus: чем встречают стенды ПМЭФ

Появились фотографии со стендов ПМЭФ-2025
Сюжет
ПМЭФ-2025

В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. Он продлится до 21 июня. Тема года — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Чем ПМЭФ-2025 встречает гостей и как выглядит территория форума — в фоторепортаже РБК
Стенд &laquo;ФосАгро&raquo;
Фото: Евгения Стогова / РБК

Стенд «ФосАгро»

Объединенная компания Wildberries и Russ
Фото: Евгения Стогова / РБК

Объединенная компания Wildberries и Russ

Стенд ПСБ. Позднее там сыграли музыканты на скрипках и виолончелях
Фото: Евгения Стогова / РБК

Стенд ПСБ. Позднее там сыграли музыканты на скрипках и виолончелях

В этом году на площадке работают восемь ресторанов, четыре кафе и две уличные зоны с едой и напитками. &laquo;Теремок&raquo; разделил свой ресторан на территории форума на переговорные &laquo;Борщ&raquo; и &laquo;Окрошка&raquo;
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

В этом году на площадке работают восемь ресторанов, четыре кафе и две уличные зоны с едой и напитками. «Теремок» разделил свой ресторан на территории форума на переговорные «Борщ» и «Окрошка»

&laquo;Единая Россия&raquo;
Фото: Елена Сухорукова / РБК

«Единая Россия»

&laquo;Газпром&raquo;
Фото: Евгения Стогова / РБК

«Газпром»

&laquo;Билайн&raquo;
Фото: Евгения Стогова / РБК

«Билайн»

Площадка Минспорта. Ведомство поставило грушу на территории форума
Фото: Евгения Стогова / РБК

Площадка Минспорта. Ведомство поставило грушу на территории форума

На стенде букмекеров&nbsp;&mdash; джерси Александра Овечкина. Они также привезли хоккейные ворота, участники могут попробовать забросить шайбу
Фото: Юлия Кошкина / РБК

На стенде букмекеров — джерси Александра Овечкина. Они также привезли хоккейные ворота, участники могут попробовать забросить шайбу

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Фото: Андрей Винокуров / РБК

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)

На ПМЭФ также представлены стенды регионов. Матрешки украсили площадку Владимирской области
Фото: Елена Сухорукова / РБК

На ПМЭФ также представлены стенды регионов. Матрешки украсили площадку Владимирской области

Севастополь привез скульптурную композицию &laquo;Солдат и матрос&raquo;
Фото: Евгения Стогова / РБК

Севастополь привез скульптурную композицию «Солдат и матрос»

Московская область переосмыслила игру с волком из &laquo;Ну, погоди!&raquo;. Предлагают научиться инвестировать, задача игрока&nbsp;&mdash; разобраться, во что
Фото: Евгения Стогова / РБК

Московская область переосмыслила игру с волком из «Ну, погоди!». Предлагают научиться инвестировать, задача игрока — разобраться, во что

А Смоленская область привезла на ПМЭФ беспилотники
Фото: Евгения Стогова / РБК

А Смоленская область привезла на ПМЭФ беспилотники

На стенде Челябинска роботизированные руки играют в шахматы. Повторяют партию Анатолия Карпова (он родился в городе Златоуст Челябинской области) и Топалова. Роботов производят на Заводе роботов в регионе
Фото: Евгения Стогова / РБК

На стенде Челябинска роботизированные руки играют в шахматы. Повторяют партию Анатолия Карпова (он родился в городе Златоуст Челябинской области) и Топалова. Роботов производят на Заводе роботов в регионе

Кибермедведь-пасечник на стенде Башкирии
Фото: Евгения Стогова / РБК

Кибермедведь-пасечник на стенде Башкирии

Давид с кардиомонитором на стенде Сеченовского университета
Фото: Юлия Кошкина / РБК

Давид с кардиомонитором на стенде Сеченовского университета

На стенде Санкт-Петербурга на ПМЭФ выставили основные достопримечательности и инфраструктурные проекты города
Фото: Евгения Стогова / РБК

На стенде Санкт-Петербурга на ПМЭФ выставили основные достопримечательности и инфраструктурные проекты города

&laquo;Простоквашино&raquo;
Фото: Елена Сухорукова / РБК

«Простоквашино»

Магазин на площадке форума, в котором можно купить мерч с символикой ПМЭФ
Фото: Евгения Стогова / РБК

Магазин на площадке форума, в котором можно купить мерч с символикой ПМЭФ

АвтоВАЗ&nbsp;представил на ПМЭФ новую модель Lada Iskra Sport в черном цвете
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

АвтоВАЗ представил на ПМЭФ новую модель Lada Iskra Sport в черном цвете

Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
На стенде Башкирской содовой компании уже есть бренд нового владельца&nbsp;&mdash; &laquo;Росхима&raquo;
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

На стенде Башкирской содовой компании уже есть бренд нового владельца — «Росхима»

Фото: пресс-служба Газпромбанка
Фото: пресс-служба Газпромбанка
На стенде &laquo;Сбера&raquo; предлагают поработать с ИИ-помощником
Фото: Юлия Кошкина / РБК

На стенде «Сбера» предлагают поработать с ИИ-помощником

Маскоты &laquo;Газпрома&raquo;
Фото: Евгения Стогова / РБК

Маскоты «Газпрома»

Экспонаты со стенда Генпрокуратуры
Фото: Евгения Стогова / РБК

Экспонаты со стенда Генпрокуратуры

Альфа-банк поднял в воздух торнадо из книг про искусственный интеллект и инвестиции
Фото: Евгения Стогова / РБК

Альфа-банк поднял в воздух торнадо из книг про искусственный интеллект и инвестиции

Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Андрей Винокуров / РБК
Фото: Андрей Винокуров / РБК
ВЭБ.РФ представил интерактивную инсталляцию
Фото: пресс-служба ВЭБ РФ

ВЭБ.РФ представил интерактивную инсталляцию

Стенд-музей &laquo;Душа России&raquo;. В пространстве представят реализованные в регионах России проекты в сфере креативных индустрий, стартапы и предприятия, которые возрождают, поддерживают и развивают основанные на культурном коде бренды и ремесла, а также произведения современных российских художников и дизайнеров
Фото: Юлия Кошкина / РБК

Стенд-музей «Душа России». В пространстве представят реализованные в регионах России проекты в сфере креативных индустрий, стартапы и предприятия, которые возрождают, поддерживают и развивают основанные на культурном коде бренды и ремесла, а также произведения современных российских художников и дизайнеров

Человек в костюме &laquo;антивейпа&raquo; от движения &laquo;Здоровое Отечество&raquo;
Фото: Татьяна Киселева / РБК

Человек в костюме «антивейпа» от движения «Здоровое Отечество»

Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК
На форуме также представили Aurus Komendant
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

На форуме также представили Aurus Komendant

АвтоВАЗ&nbsp;также показал новую версию Lada Aura, которая оформлена для такси, с желтой полосой и шашечками на корпусе
Фото: Полина Елисова / РБК

АвтоВАЗ также показал новую версию Lada Aura, которая оформлена для такси, с желтой полосой и шашечками на корпусе

Фото: Евгения Стогова / РБК
Фото: Евгения Стогова / РБК

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