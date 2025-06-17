Власти Тюменской области объяснили ограничение мобильного интернета

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Массовые сбои мобильного интернета, которые продолжаются в Тюменской области с 12 июня, вызваны обстоятельствами, не зависящими от местных властей и операторов связи, и связаны с обеспечением безопасности. Об этом сообщает «РБК-Тюмень» со ссылкой на информационный центр Тюменской области.

«На территории Тюменской области с 12.06.2025 по настоящее время наблюдаются ограничения мобильного интернета по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам. Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен», — говорится в сообщении.

Власти региона отметили, что стационарный интернет и Wi-Fi продолжают функционировать в штатном режиме.

В Тюменской области перебои с мобильным интернетом продолжаются шестой день подряд.

Нестабильная работа Сети отмечается у абонентов всех крупных операторов — МТС, t2, «МегаФона», «Билайна» и Yota. Пользователи сообщают, что доступ к интернету варьируется в зависимости от оператора и района.