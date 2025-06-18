 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

СК Армении попросил суд арестовать миллиардера Самвела Карапетяна

Самвел Карапетян
Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы промышленно-строительной группы «Ташир», российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна. Об этом сообщает портал ArmLur.am со ссылкой на ведомство.

«В суд направлено ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса Армении — за публичные призывы к захвату власти и к принятию на себя полномочий правительства вне рамок Конституции. Основанием для возбуждения дела стали высказывания Карапетяна в одном из интервью.

Армянская церковь призвала прекратить преследование Самвела Карапетяна
Политика
Самвел Карапетян

Защита Карапетяна считает обвинения против бизнесмена политически мотивированными.

Уголовное дело связано с высказываниями Карапетяна в поддержку Армянской апостольской церкви, которую критикует премьер-министр Никол Пашинян. По словам бизнесмена, происходящее демонстрирует «полную несостоятельность нынешней власти». Он заявил, что не откажется от своих взглядов, «в основе которых — Армения и ее традиции».

17 июня у Карапетяна прошли обыски. Вместе с ним силовики увезли его брата Карена и племянника, которых позже отпустили.

Ранее Пашинян заявлял о необходимости национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей «Ташир Групп».

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Том Круз получит свой первый «Оскар»

Замгенсека ООН заявила о риске «цепной реакции» ядерных испытаний

АвтоВАЗ покажет три новинки на ПМЭФ

Пашинян намерен национализировать «Элсети Армении» россиянина Карапетяна

Умерла актриса фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

Как выглядят стенды компаний в первый день ПМЭФ

Макрон опубликовал видео с участниками саммита G7 под песню про капибар

В России представили актуальный проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург

«Флорида» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Армения Следственный комитет мера пресечения Самвел Карапетян
Материалы по теме
Карапетян уехал из дома в сопровождении силовиков
Политика
Пашинян назвал миллиардера Карапетяна «негодяем»
Политика
Пашинян заявил, что назрел момент национализации «Элсетей» Карапетяна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
В ООН рассказали, что Россия и США могут сделать после истечения ДСНВ Политика, 15:01
Чем российский рынок информбезопасности может привлечь инвесторов Отрасли, 14:55
Бывший футболист «Спартака» возглавил «Кубань» из Второй лиги Спорт, 14:48
Стала известна дата прощания с народной артисткой Натальей Теняковой Общество, 14:45
Баб-эль-Мандебский пролив: как Иран и хуситы используют этот маршрут База знаний, 14:44
Российских саночников не допустили на Олимпиаду Спорт, 14:40
«Озон Фармацевтика» объявила ценовой диапазон SPO на Мосбирже Инвестиции, 14:40
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
СК Армении попросил суд арестовать миллиардера Самвела Карапетяна Политика, 14:38
Хаменеи предупредил США о последствиях войны с Ираном Политика, 14:38
В порту Находка загорелся пришвартованный на ремонт траулер Общество, 14:37
Экс-глава «Яндекса» рассказал о проблеме беспилотных такси из-за секса Технологии и медиа, 14:35
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Власти Петербурга объяснили перебои с мобильным интернетом Политика, 14:30
Продажи новостроек в России в мае упали на 40% к прошлому году Недвижимость, 14:25