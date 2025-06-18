СК Армении попросил суд арестовать миллиардера Самвела Карапетяна
Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы промышленно-строительной группы «Ташир», российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна. Об этом сообщает портал ArmLur.am со ссылкой на ведомство.
«В суд направлено ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По данным следствия, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса Армении — за публичные призывы к захвату власти и к принятию на себя полномочий правительства вне рамок Конституции. Основанием для возбуждения дела стали высказывания Карапетяна в одном из интервью.
Защита Карапетяна считает обвинения против бизнесмена политически мотивированными.
Уголовное дело связано с высказываниями Карапетяна в поддержку Армянской апостольской церкви, которую критикует премьер-министр Никол Пашинян. По словам бизнесмена, происходящее демонстрирует «полную несостоятельность нынешней власти». Он заявил, что не откажется от своих взглядов, «в основе которых — Армения и ее традиции».
17 июня у Карапетяна прошли обыски. Вместе с ним силовики увезли его брата Карена и племянника, которых позже отпустили.
Ранее Пашинян заявлял о необходимости национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей «Ташир Групп».
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