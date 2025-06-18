Против Самвела Карапетяна возбудили уголовное дело
Против бизнесмена и владельца компании «Ташир Групп» Самвела Карапетяна (состояние $3,2 млрд по версии российского Forbes) в Армении возбудили уголовное дело. Об этом сообщает армянское издание News.am. Его дело передали в Следственный комитет.
Карапетяну предъявили обвинения в публичном призыве к захвату власти, его хотят арестовать, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена. Защита считает обвинения незаконными.
Накануне Карапетяна задержали — он уехал из дома в сопровождении силовиков. Следственные действия против бизнесмена начались после того, как он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, которую в последнее время критикует премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сам Карапетян говорил, что «небольшая группа, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь и армянский народ» (цитата по Politik.am).
Пришло время для национализации компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит Карапетяну, заявлял ранее Никол Пашинян. «Я призываю всех сотрудников «Электрических сетей Армении» добросовестно выполнять свои должностные обязанности. После национализации (огосударствления) добросовестность будет учтена», — заявлял он.
Накануне, 17 июня, обыск прошел в доме Карапетяна. Его, а также брата Карена Карапетяна увезли на полицейской машине. Позже Карен Карапетян и его сын вышли из полицейского участка главного управления по борьбе с организованной преступностью (6-е управление).
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