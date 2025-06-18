Эксперты рассказали, почему у россиян могут заблокировать мелкие переводы

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С 1 июня 2025 года у службы финансовой разведки (Росфинмониторинг) появились полномочия для временной блокировки операций граждан с денежными средствами в случае подозрений, что те используются для отмывания преступных доходов или финансирования экстремизма. Согласно вступившему в силу закону, такая блокировка может длиться до десяти дней, а в некоторых случаях и до 30 дней без решения суда.

В Росфинмониторинге обещали избегать массовых блокировок. Опрошенные РБК эксперты рассказали, в каком случае частные переводы на небольшие суммы могут оказаться замороженными.

«Частные мелкие переводы, например от друзей, подписчиков, клиентов. Переводы от разных лиц без объяснений. Фразы вроде «возврат долга» или «за квартиру» в назначении, нестандартные траты, особенно перед поездкой за границу», — говорит инвестиционный советник и преподаватель МГУ Юлия Кузнецова.

По ее словам, это коснется фрилансеров, самозанятых и блогеров. «Придется заранее готовить договора, расписки, уведомлять банки. Частные переводы, донаты, сборы, фриланс-оплаты станут зоной риска», — считает Кузнецова. Она прогнозирует, что вырастет число обращений в суды с жалобами на действия банков. Одновременно россияне станут чаще использовать для расчетов криптовалюту.

«Банки исполняют 115-ФЗ, регулярно чьи-то деньги тормозят. У кого-то это просто в автоматизированной системе банковской забито, как это делать. Кто-то не так сильно автоматизировал, где-то вручную это происходит и сообщают. Но ничего нового в этом нет», — объясняет финансовый аналитик Игорь Нагаев.

Доцент Финансового университета по правительстве России Эльвира Белозорова, в свою очередь, считает, что обычным гражданам не следует опасаться блокировки переводов.

«Здесь идет речь о множественных платежах, то опять же, здесь ни о чем не стоит беспокоиться, обычно вы не переводите родственнику десять переводов по тысяче рублей», — объясняет экономист.

В будущем, как считает Белозорова, россияне чаще станут проводить платежи за услуги или товары при помощи QR-кодов в специализированных платежных средствах, как это уже давно происходит в Китае.