Премьер Канады отреагировал на слова Трампа об исключении России из G8

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Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с резким комментарием в адрес президента США Дональда Трампа после его слов об исключении России из G8, передает Politico.

Карни подчеркнул, что решение об исключении России из G8 в 2014 году было вызвано присоединением Крыма и нанесло ущерб международному правопорядку.

«Это было лично оскорбительно для граждан Украины и жителей Крыма», — заявил канадский премьер.

Вместо общего коммюнике по Украине участники саммита согласовали «итоговое заявление председателя», в котором выразили поддержку усилиям Трампа по достижению мира и подтвердили обязательства Украины о прекращении огня, призвав к аналогичным шагам Россию. Однако США не поддержали более жесткие формулировки против Москвы, из-за чего не было единой позиции.

Ранее, 16 июня, Трамп в очередной раз назвал отказ Запада от формата «Большой восьмерки» с участием России ошибочным решением. По его мнению, сейчас «слишком много воды утекло через плотину» и возвращение России в G8 уже маловероятно.

Президент Соединенных Штатов также говорил, что возвращаться к прежнему формату G8, с участием России, уже поздно, так как возможность для этого упущена.

Вместе с тем американский лидер не исключил возможность присоединения Китая к группе G7.

В Кремле заявили об отсутствии интереса к возвращению России в «Большую восьмерку».